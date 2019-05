La cita programada en semifinales entre el español Rafael Nadal y el suizo Roger Federer no tuvo sobresaltos este miércoles. Ambos avanzaron sin problemas a la tercera ronda, al igual que el griego Stefanos Tsitsipas, aunque en su caso se dejó un set.

En el cuadro femenino, la checa Karolina Pliskova, número 2 del mundo, pasó sin problemas, mientras que la holandesa Kiki Bertens, cuarta del ránking, tuvo que retirarse por problemas físicos.

En unas primeras rondas en las que los favoritos parecen no encontrar problemas, su desempeño se mide con lupa. Por eso se magnifica que Nadal se dejara arrebatar el servicio dos veces en el último set o que el juego de Federer no fuera todo lo brillante que se espera del helvético.

Nadal, que busca su duodécimo Roland Garros, quitó importancia a ese hecho y se mostró satisfecho del triunfo contra el alemán Yannick Maden, procedente de la fase previa, 114 del mundo con 29 años, por 6-1, 6-2 y 6-4 en dos horas y nueve minutos.

Era la octava vez que el español se medía contra un rival procedente de la previa en Roland Garros y, como en todas las anteriores, solucionó el compromiso sin ceder un parcial.

“He cometido unos cuantos errores, pero con esa ventaja puede ocurrir. A partir de ahora no puede ocurrir. Me ha roto el servicio y he podido recuperarlo de manera contundente. Forma parte de los partidos a 5 sets, que son más largos y cuando vas ganado de manera cómoda cuesta mantener la concentración”, indicó.

Su siguiente rival será el belga David Goffin, que venció al serbio Miomir Kecmanovic por 6-2, 6-4 y 6-3. Nunca ha perdido contra él sobre tierra batida, aunque sí en la pista dura del Torneo de Maestros de 2017, aunque entonces Rafa estaba disminuido físicamente.

Goffin reconoció que afrontar a Nadal en Roland Garros es “el desafío último” porque “es el único en el que le afrontas a cinco sets en tierra batida”.

Tampoco encontró problemas Federer, que venció a otro alemán, rescatado de la previa, Oscar Otte, por 6-4, 6-3 y 6-4 en una hora y 36 minutos.

De esta forma, se convirtió a sus 37 años y 9 meses en el más veterano tenista que alcanza una tercera ronda en Roland Garros desde que lo hiciera en 1991 Jimmy Connors.

El helvético, que cumple 20 años de su debut en este torneo, en el que estuvo ausente las tres pasadas temporadas, no tuvo que forzar para derrotar al 114 del mundo, de 25 años, que hasta este año no había ganado un partido en el cuadro final de un grande.

Su siguiente rival será el noruego Casper Ruud, 63 del mundo, que derrotó al italiano Matteo Berrettini, favorito 29, por 6-4, 7-5 y 6-3.

Tiene 17 años que Federer, que debutó en París cuando el padre del nórdico todavía estaba en activo.

El griego Stefanos Tsitsipas perdió un set contra el boliviano Hugo Dellien, que se torció el tobillo al término de la primera manga. El heleno acabó venciendo por 4-6, 6-0, 6-3 y 7-5, para medirse contra el serbio Filip Krajinovic.

En el cuadro femenino, Pliskova derrotó a la eslovaca Kristina Kucova por 6-2 y 6-2.

La semifinalista en París en 2016, que llega en esta edición con la moral por las nubes tras haber ganado el torneo de Roma, no tuvo piedad de su rival 203 del mundo a sus 29 años, procedente de la previa, que había ganado su primer partido en el cuadro final a la rusa Svetlana Kuznetsova.

Su siguiente rival será la croata Petra Martic, que se deshizo de la francesa Kristina Mladenovic por 6-2 y 6-1.