A propósito del 72 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, familiares de presos políticos del estado Táchira se unieron a un pancartazo protesta para exigir la liberación de sus seres queridos y el cese de la persecución política.

El Diaro de Los Andes reseñó que cerca de 16 personas tachirenses, entre civiles y militares permanecen privados de su libertad por pensar diferente, en diversas cárceles del país. Así lo expresó la defensora Raquel Sánchez, directora de la organización Foro Penal, quien indicó que a nivel nacional persisten más 300 pesos políticos.

“Hay más de 300 familias que no tienen a sus seres queridos en sus casas, recordando que los presos políticos no pueden caer en el olvido. En Venezuela cualquier persona puede ser preso político, cualquier persona que no piense igual que el gobierno nacional, además puede ser víctima de un proceso bastante injusto”, expresó Sánchez.

La mayoría de los presos políticos se encuentra en el estatus de procesado, lo que quiere decir que no han sido condenados, en procesos bastantes lentos, con dinámicas de obstrucción a la defensa donde los abogados no pueden hacer mucho en derecho. Pues las causas no son jurídicas sino políticas, explicó la representante de Foro Penal.

A Jesús Castro no le permiten acercamiento con abogados

Jesús Carrero, familiar de Jesús Castro Gómez, quien se encuentra recluido en la cárcel de El Rodeo II, declaró que Castro se encuentra detenido arbitrariamente tras ser llevado de su casa sin ninguna orden ni causa, pues el motivo es pensar diferente al gobierno y tener una idea distinta de país.

“Ha sido un drama porque no tenemos familia en Caracas, solamente somos personas de bajos recursos. Él está allá solo, inicialmente estuvo recluido en el DGCIM y luego fue traslado al Rodeo II sin ningún tipo de información a la familia ni abogados”, expresó el cercano.

Señaló que además a Jesús Castro no le han permitido que los abogados lo asesoren y estén pendientes de él, por lo que denuncia la obstrucción del gobierno en el caso.

Ángelo no ha sido enjuiciado a 8 meses de privación de libertad Elizabet Santos, madre del preso político Ángelo Rosales, expresó que es una trabajadora del Hospital Central de San Cristóbal con muy bajos recursos, lo que le imposibilita visitar a su hijo que está detenido desde el 20 de abril de 2020 en Caracas. Desde hace 8 meses que fue privado de su libertad no ha sido justicia y su progenitora exige justicia. “El Foro Penal no ha podido acercar los documentos para que él firme, es doloroso, porque él está solo, no tenemos los recursos para ir a Caracas”, expresó Elizabeth evidentemente consternada. “Mi hermano ha sido torturado” El coronel Pedro Javier Zambrano Hernández, quien es oriundo del Táchira se encuentra detenido desde el 25 de enero de 2018, y ha pasado por diversos sitios de reclusión como la DGCIM, Ramo Verde, declaró Venecia Zambrano hermana del militar preso político. “Ha sido torturado en infinidad de oportunidades, hemos denunciado ante los organismos internacionales todas las torturas que han recibido los presos políticos. Son padres que están esperando su hogar, son hijos huérfanos, porque están secuestrados por el gobierno”, exteriorizó Venecia. La hermana del coronel exigió a la comunidad internacional que los presos políticos sean devueltos a sus familias, ya que con las autoridades venezolanas no se puede hacer nada, en vista que los tribunales están secuestrados por el ejecutivo nacional.

“Ya son muchas las familias las que están llorando a sus hijos, que fueron asesinados por el gobierno. Bajo la tutela del gobierno fueron asesinados en las cárceles, torturados. Su único pecado es ser adversarios incómodos al gobierno nacional”.

