El cantante y compositor venezolano, Nervin comienza el 2022 con todo; y es que este 21 de enero lanzó su tema promocional «Algo» acompañado de un videoclip que fue dirigido por Carlos Ortega.

«Algo» es el primero de varios temas compuestos por el artista; se trata de una canción de género urbano en la que le dice a una chica que tiene algo que lo mata, sin develar qué es.

En el audiovisual, el director Carlos Ortega destacó el lado más atrevido de Nervin pero también el más sentimental pues se ve a un hombre que sufre por la ausencia de la mujer que ama.

El exintegrante de Treo realizó el lanzamiento de su tema y video en la ciudad de Valencia, sitio que lo ha recibido durante los dos últimos años y por ende quiso dar este regalo a su fanaticada, medios de comunicación e invitados especiales desde las instalaciones del local nocturno Eskape, ubicado en El Viñedo.

«Elegí Valencia como punto de partida promocional porque he estado acá desde el inicio de la pandemia de la COVID-19 y he aprendido muchísimo en este tiempo. Aquí hay bastante talento, eventos y una movida musical exigente; eso me motivó a seguir mejorando y darle identidad a este proyecto», expresó el artista.

Los presentes disfrutaron de un showcase en el que Nervin demostró lo fuertemente que ha venido trabajando para regalar al público toda una presentación de altura que se pasea por diversos géneros. Sin embargo, se plantea que el cantante haga el lanzamiento nacional de «Algo» desde la ciudad de Caracas en los próximos días. En esta nueva etapa Nervin se mostrará más sexy y atrevido, con letras más explícitas y con un ritmo que desde ya comenzará a sonar en todas las discotecas y emisoras del país. El tema «Algo» está siendo distribuido por El Corillove INC, empresa que firmó al artista a principios de 2022 y que ya tiene todo listo para que la canción esté disponible en las plataformas musicales más importantes del mundo.