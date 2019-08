View this post on Instagram

VIERA BLANCO RECIBE PLACÉT COMO EMBAJADOR PLENIPOTENCIARIO DE VENEZUELA ANTE CANADÁ. Luego de su reconocimiento político como representante diplomático de Venezuela en Canadá por el Presidente (E) Juan Guaidó Márquez, Cancillería Canadá (Global Affairs Canadá) ha notificado al Presidente (E) de Venezuela Juan Guaidó Marques la aprobación del agrément/placét a Orlando Viera Blanco como Embajador designado y plenipotenciario ante Canadá. El diplomático expresó su gratitud a Canadá y al Presidente Juan Guaidó, por la confianza deposita y el gran honor que representa esta formalización. « Hemos trabajado con mucho esfuerzo y disciplina de la mano del Gobierno de Canadá y el cuerpo de Embajadores acreditados en este país, abordando, colaborando y aportando proactivamente soluciones a la grave crisis humanitaria de Venezuela y a nuestros compatriotas en Canadá. Desde el primer día de nuestro reconocimiento en febrero de este año como representante diplomático por el PM Justin Trudeau, nos hemos volcado a dar impulso a la restauración democrática de nuestro país y a sensibles problemas de refugio, identidad y apoyo a los Venezolanos y migrantes en Canadá. Me siento muy honrado, satisfecho y orgulloso de esta importantísima designación como Embajador Plenipotenciario en Canadá, por ser este país Champion en la defensa de los derechos humanos, muy exigente en sus protocolos legales y diplomáticos, y siendo unas de las democracias más solventes y sólidas del Mundo. Esto consolida nuestras alianzas » destacó Orlando Viera Blanco.