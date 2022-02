Hace más de cuatro años el Estado venezolano decidió suspender el programa de procura de órganos en el país por no poder garantizar el suministro de medicamentos inmunosupresores. Desde entonces, son miles las personas en Venezuela que esperan por un trasplante para mejorar su calidad de vida.

A pesar de las distintas promesas, el programa sigue sin reactivarse. Los pacientes crónicos continúan viviendo penurias y la escasez de medicamentos se acentúa cada vez más, poniendo en riesgo la salud de personas trasplantadas al aumentar las posibilidades de que el injerto sea rechazado.

El alto costo de la vida de un trasplantado

Reymer Villamizar, director de Amigos Trasplantados de Venezuela (ATV), alertó que las personas que cuentan con un trasplante de órganos en el país siguen teniendo dificultades, sobre todo en el interior ante la constante carencia de inmunosupresores en las farmacias de alto costo del Instituto Venezolano de Seguros Sociales (IVSS), advirtiendo que en casi todos los estados los medicamentos llegan de manera incompleta razón por la cual los pacientes deben extremar medidas.

“En este preciso momento, hay escasez de un medicamento llamado Azatioprina, un medicamento de vieja data, o de primera generación, pero que muchos médicos trasplantólogos tuvieron que acudir de nuevo a él motivado a la escasez. Estamos hablando de que este medicamento tiene cerca de seis meses que no llega a las farmacias de alto costo”, explicó

En vista de ello, algunos han recurrido a adquirir los medicamentos por cuenta propia, pero no todos tienen los recursos optando así a subdosificarse. De acuerdo a Villamizar, el mantenimiento de un trasplante en medicamentos aproximadamente puede rondar entre 400 y 800 dólares al mes dependiendo de las indicaciones que reciba de su médico tratante. Además, el esquema completo se consigue en farmacias privadas del país, lo que contribuye a que muchos se inclinen por traer los fármacos desde el exterior.

Según el informe reportado por ATV, hasta noviembre del año pasado, al menos 209 personas han presentado rechazo agudo de su órgano trasplantado por la escasez permanente de inmunosupresores. Muchos de ellos se han visto en la necesidad de regresar a la terapia de hemodiálisis y desde hace seis años, 115 personas con trasplante han fallecido, siendo 2020 y 2021 los años con mayor mortalidad.

Las misma respuestas del Ministerio de Salud

Y desde las instituciones adscritas al Ministerio de Salud las respuestas son las mismas. Esgrimen que debido al presunto bloqueo o las sanciones arbitrarias en contra del Estado venezolano, no hay medicamentos. Sin embargo, han podido evidenciar que la crisis humanitaria compleja comenzó antes de las sanciones.

“En alguna oportunidad, hace aproximadamente dos años, nos pudimos sentar con ellos, evaluar algunas situaciones, pero como no cumplían, nos tocó salir a la calle a exigir nuestro derecho a la salud. Desde entonces, ellos no quieren tener contacto con voceros a menos que sean afectos”, reprochó Villamizar.

No obstante, ATV ha ido “paleando” un poco la situación, llevando suficientes inmunosupresores a diferentes estados del país, mediante sus coordinaciones y los diferentes delegados en todo el territorio nacional. “Nosotros no podemos suplir lo que debe hacer el Estado, porque lo que atendemos son las emergencias. No nos abarca para poder donar a todos los pacientes durante varios meses. Eso es trabajo del Estado y son ellos quienes deben garantizar este medicamento a las personas con esta condición de salud”.

Lea la nota completa en La Patilla