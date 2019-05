Panamá celebrará el domingo unas elecciones generales en las que un candidato independiente amenaza con patear el tablero ante el creciente hastío de los electores con una clase política salpicada por escándalos de corrupción.

Siete candidatos aspiran a la presidencia aunque las encuestas dan como favoritos al empresario y ganadero Laurentino Cortizo (Partido Revolucionario Democrático, socialdemócrata) y al excanciller y abogado, Rómulo Roux (Cambio Democrático, derecha), informó DPA.

En un cercano tercer lugar aparece el independiente Ricardo Lombana, quien ha capitalizado la disconformidad con la corrupción en la clase política.

En la encuesta del instituto español GAD3, publicada hace unas semanas por el diario La Prensa, Cortizo tenía una intención de voto de 27,9%, Roux de 16,9% y Lombana de 15,3% (2,9% margen de error), con un 15,2% de indecisos.

“Creo que a pocos días de las elecciones todavía hay mucha gente indecisa y por ende el 5 de mayo cualquier cosa puede pasar”, dijo Rita Vásquez, directora del diario La Prensa.

El vencedor sustituirá al presidente Juan Carlos Varela, quien dejará el gobierno con bajos registros de popularidad debido a la desaceleración económica, la subida del costo de vida, la sensación de corrupción y la crisis de sectores como la salud pública y la justicia.

Cortizo, de 66 años, fue ministro del expresidente Martín Torrijos (2004-2009), pero dimitió por controversias con el Tratado de Libre Comercio entre Panamá y Estados Unidos.

Su plan de gobierno está enfocado principalmente en mejorar la educación, reformar el Estado, impulsar la economía, combatir la pobreza y la desigualdad y mejorar la transparencia gubernamental.

Roux, de 54 años, excanciller y exministro del Canal del gobierno del detenido expresidente Ricardo Martinelli (2009-2014), ha centrado su campaña en la reactivación económica, la creación de empleo, la reducción de impuestos y en destacar los logros que, a su juicio, tuvo la gestión de Martinelli.

“Yo creo que las tendencias (que dan a Cortizo como ganador) se van a mantener, no he visto en estos dos meses de campaña nada que me indique que lo que lo que vaticinan las encuestas vaya a cambiar”, señaló James Aparicio, director del diario Metro Libre.

Un independiente

Las elecciones -a las que están convocador 2,7 millones panameños para elegir presidente, 71 diputados, 81 alcaldes y otros 700 cargos locales- llegan en medio de un creciente repudio a la clase política por varios escándalos de corrupción en la Asamblea Nacional, donde diputados que acompañan a Cortizo y Roux son señalados por presunto despilfarro de dinero público.

Además, Panamá ha sido afectada en los últimos años por escándalos como los llamados Papeles de Panamá o los sobornos de la constructora brasileña Odebrecht.

Ese hastío ha provocado el aumento de las posibilidades de Lombana, quien se ha encaramado en tercer lugar en la carrera presidencial con un feroz discurso contra la corrupción y las cúpulas partidistas.

Abogado y periodista de 45 años, Lombana propone convocar un referendo para una nueva Constitución que reste poder al presidente, limite el uso de fondos públicos y reforme la justicia. También quiere aumentar las penas por corrupción y evitar la prescripción de este tipo de delitos.

“Ricardo Lombana ha logrado un crecimiento para un candidato independiente que no se había conseguido antes, al punto que se ha colocado en una opción viable para un gran número de electores. Ha logrado captar el voto de protesta, aquel que quiere que el estatus quo cambie”, dijo Vásquez.

“El contexto de escándalos de corrupción en el país es favorable para los candidatos de libre postulación en todos los niveles”, dijo el director del Centro Internacional de Estudios Políticos y Sociales, Harry Brown.

El peso de Martinelli

El otro factor es el tirón electoral que aún pueda tener el expresidente Martinelli, enjuiciado por cargos de espiar a opositores durante su gobierno.

Pese a estar preso y ser además investigado por escándalos de corrupción, el exmandatario aspiraba a la alcaldía de Ciudad de Panamá y a un escaño de diputado, pero ambas candidaturas fueron anuladas la semana pasada por el Tribunal Electoral.

Algunos analistas creen que ese fallo puede “victimizar” a Martinelli, quien lideraba las encuestas para la alcaldía, y catapultar a su aliado Roux.

El exmandatario ha pedido directamente el voto para su “delfín”, pese a diferencias surgidas entre ambos a lo interno del partido en los últimos años.

Hay “una gran posibilidad” de que la victimización tenga efectos positivos “hacia el partido del exgobernante”, señaló el abogado y analista político Ernesto Cedeño.

Por el contrario, Aparicio dijo no estar “tan convencido que Martinelli le vaya a traer votos fuera de Cambio Democrático a Rómulo Roux, porque a lo interno hay una división que no se ve ahora por la campaña”.