El centrocampista francés, Paul Pogba, no podrá participar en el Mundial de Qatar 2022 a causa de una lesión que imposibilita sus compromisos con los actuales campeones del mundo.



La información la dio a conocer la abogada y agente de la estrella, Rafaela Pimentel, en un comunicado difundido a la AFP.



“Después de las pruebas médicas de ayer (domingo) y de hoy (lunes), es extremadamente doloroso informar que Paul Pogba necesitará todavía rehabilitación después de su operación (de una rodilla a inicios de septiembre). Por esta razón, Paul no podrá unirse al equipo de Francia en Catar”, dice el comunicado.



Pobga, de 29 años, regresó a la Juventus de Turín esta temporada tras una estancia en el Manchester United.



Este representa un fuerte golpe para la selección francesa, debido a que el jugador es uno de los mediocampistas titulares del combinado dirigido por Didier Deschamps.



El galo ha visto afectado su rendimiento este año por problemas en la rodilla, que inicialmente no quiso resolver con una cirugía para no perder el Mundial, pero que ahora lo obliga a hacerlo.



EFE