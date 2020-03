Arribó el tercer día de la cuarentena colectiva a Valencia y en los mercados y supermercados, al menos en el norte de la ciudad, no se desarrollan compras nerviosas ni se registran aglomeraciones en los establecimientos.

En vista de las crecientes necesidades de alimentación de su población, El Carabobeño resolvió recorrer los distintos centros de expendio para palpar la situación del consumo durante la contingencia

La primera parada se realizó en el Mercado Municipal de Naguanagua, del cual se dice que podría no abrir al público el día sábado, por lo que se intentó hablar con la gerencia que no se encontraba al momento de la visita.

No obstante, algunos vendedores expresaron estar al tanto del rumor pero afirmaron que las autoridades del establecimiento no han confirmado nada al respecto.

Unos de acuerdo y otros no

Algunos vendedores como Alejandra y Jesús, que tienen su puesto de granos, frutas y víveres variados en el pasillo frontal, se mostraron en desacuerdo, porque venden mercancía que puede dañarse y, además, viven del día a día. “No nos conviene que el mercado cierre el sábado”, dijo Jesús.

Alejandra apuntaba a una gran cantidad de manojos de cambures distribuidos en el mesón de su puesto y agregaba: “No podemos darnos ese lujo. Podríamos perder dinero”.

Félix Martínez, encargado de la Corporación Landaeta, una venta de productos secos (arroz, pastas, harina), lácteos y embutidos, se expresaba de acuerdo con el cierre. “Es mejor evitar. En medio de esta pandemia de coronavirus, hay que tomar medidas que protejan a la gente. Si se presentan casos, cómo resguardas a ese gentío. Además, en sitios como éste es fácil que se expanda el virus y se genere el caos”.

Ventas habituales

Ángela Guillén compraba en la carnicería La Victoriana. Ella no ve compras nerviosas, pero si que subieron los precios de la carne y el pollo. “La semana anterior no pasaba de los 290 mil bolívares el kilo de carne, ahorita está en 315 mil. El pollo incrementó, pero no mucho, de 136 mil a 145 mil, Es la dinámica del dólar, todo sube y nada baja”.

¿La contingencia la trajo al mercado?.

-No. Vengo por las cosas del día. No hay mucho dinero con qué comprar, contestó.

En este punto coincidió con una persona detrás del mostrador: Johanna Rodríguez, vendedora del Comercial Caribe Son, Ella cree que la gente está comprando el diario, sin nervios, y que por falta de grandes recursos no adquiere lo que le gustaría.

Por lo pronto, dice, se han mantenido los precios en cuanto a harina de maíz, entre 77 mil y 89 mil bolívares, según la marca; el arroz hasta en 90 mil; y las pastas, desde 49 mil 500.

También se apega a lo que dice Laura Cordero, de Mercanagua Express, un local en los laterales del mercado, afuera del edificio central: “Creo que la gente está comprando lo básico y lo correspondiente al día. Fíjate que yo vendo enlatados y eso se me está quedando en el anaquel. He vendido muy poco por no decir nada”.

Apuntó que desde el decreto de cuarentena observa muy sólo el sitio: “La gente está acatando y prefiere quedarse en su casa, no arriesgarse”.

En las cadenas privadas todo es calma

En el recorrido se sumaron un par de cadenas privadas de expendio. En la primera de ellas, EcoMarket, ubicada en Concepto La Granja, los empleados observan normalidad y “cero compras nerviosas”, en un horario especial, de 8:00am a 6:00pm. Antes de la contingencia cerraban a las 9:00pm.

Se quiso hablar con la Gerencia pero no pudo atender al equipo. No obstante, sus empleados amablemente aseguraron que se recibe a los clientes siempre que tengan tapabocas, que poseen agua y jabón disponibles para el aseo de las manos de los compradores en la propia tienda y que agradecen a quienes viven en los alrededores porque “han entendido que no deben venir en grupos numerosos”.

Efectivamente, llegaban de a uno en uno, muy graneados, muy organizados y compraban con tranquilidad.

No hay escasez

Paso seguido, Kromi Market, en Mañongo. Allí, Naires Bustamante, la gerente de guardia, nos mostró anaqueles llenos y nada de complicación.

“El viernes pasado sí fue un caos, pero ya se ha ido normalizando todo en el entendido de que el local no va a dejar de trabajar, por lo que las personas de los alrededores vienen, compran, y se van. No hay escasez, no les va a faltar nada”.

Se observa a la gente comprar lo del día, no hay carros abarrotados ni adquisición exagerada de ningún rubro.

Agrega: “En la entrada se cercioran de que todos lleven sus tapabocas y le ‘sanitizan’ las manos (con un preparado de alcohol) a todo el que ingresa”.

Asegura, finalmente, que no ha habido incremento de precios en ningún rubro, que todos se han mantenido estables desde la pasada semana.

En el Mayorista hay quienes sienten nervios

Por segundo día consecutivo, este medio visitó el Mercado de Mayoristas de Tocuyito para tener una visión amplia de lo que puede estar ocurriendo en la entidad.

En el sitio se encontró con comercios concurridos, aunque sitios en los que ayer, miércoles, había largas colas, hoy ya no las hay.

En un expendio de comerciantes orientales ubicado en la esquina, Alba Cueto, de Fundación CAP, afirma estar haciendo sus compras como todos los días y observa “la situación muy tranquila. Sin colas, todo fluido”.

Recurrió a comprar harina y arroz para la semana y observa un repunte de precios: La carne se disparó y el pollo ni siquiera se consigue”, dijo. De hecho, en la carnicería Carnico’s, ubicada unos locales más adelante, se consigue sólo lomito a 335 mil.

Todo está controlado

Chony (no facilitó su apellido), de Nueva Valencia, alega que tenía tres días que no bajaba al Mayorista pero resalta que ve “todo controlado”. Hacía una pequeña cola para entrar al establecimiento, más por evitar aglomeraciones que por otra cosa. Al ingresar, tomó una harina, un azúcar y un arroz y se dispuso a pagar.

Mientras tanto, un empleado se acerca, da la bienvenida y con un rociador se dispone a limpiar las manos de todos, y los anima a restregarlas con el líquido. En la puerta se lee “Por favor, usar tapaboca”.

Entre los nervios y la calma

El señor Aldo Rangel, habitante de las inmediaciones, aprovecha el espacio para denunciar aumentos desorbitados del pasaje: “Están cobrando 10 mil o 12 mil por traerlo a uno a acá o llevarlo a Tocuyito”. También habla de la comida: “Lo que costaba la semana pasada 220 mil, ahorita cuesta 250 mil, 280 mil. Están abusando”.

Heidi Carpio, por su parte, cree que ya hay nerviosismo entre la gente. Asegura que hay quienes están comprando debido a la incertidumbre: “La gente está comprando nerviosa”. Ella, por su parte, compró “lo habitual” –llevaba una pequeña bolsa de mercado- y a precios moderados, aunque estima que han aumentado algunos rubros, entre ellos la carne y el pollo.

Josefina, a secas, cree que hay gente que está comprando nerviosa, pero que no es lo general, y que los precios están relativamente iguales.

Finalmente, Maryorie Andrade la secunda y dice que, en términos generales, la gente está comprando “normal, poquito. Lo que puede, lo que le alcance. Yo, por lo menos, compro lo del diario, porque a veces no tengo para la semana completa”.