#Repost @alcaldiadevalencia • • • • • • Un camión de carga que estaba solicitado por robo fue recuperado por efectivos de la @policiadevalencia en el sector I de Las Palmitas, parroquia Rafael Urdaneta, durante labores de patrullaje preventivo contra la criminalidad. El vehículo de carga fue avistado en la avenida principal, por agentes que lograron conocer que el mismo habría sido estacionado en la zona por sujetos desconocidos cuyo paradero aún no ha sido determinado.