La Policía Nacional de Perú (PNP) descubrió este martes que una persona usaba dos refrigeradoras como puertas ocultas para acceder a invernaderos donde cultivaba más de 100 plantones de marihuana en el distrito de Ventanilla, en la provincia del Callao, vecina de Lima.

Agentes intervinieron un domicilio tras las denuncias de vecinos, que argumentaban que allí acudían personas que no vivían en el asentamiento humano Los Cedros de Pachacútec.

«La sorpresa es cuando un efectivo observa dos refrigeradoras que llaman la atención. ¿En un ambiente tan pequeño dos congeladoras? Entonces abre la puerta, no había verduras, no había carne, no había nada. Era la puerta de ingreso a un laboratorio clandestino», indicó el jefe de la Dirección de Investigación Criminal (Depincri) del Callao, el coronel Pedro Rojas, al Canal N.

Explicó que al abrir estos frigoríficos se accedía directamente a los invernaderos y laboratorio, una ubicación tan escondida que en un primer momento, en el registro del domicilio, los agentes no descubrieron nada irregular.

En el operativo, los agentes decomisaron más de 100 plantones de marihuana y numerosos materiales necesarios para el funcionamiento del invernadero, como ventiladores, máquina de filtrado de olores -para que no llamara la atención el aroma de dicha planta-, herramientas, luces especiales y aire acondicionado.

También incautaron dos kilos de marihuana ya lista para su venta en el mercado.

Y se descubrió otra habitación donde los delincuentes germinaban las semillas y en la que realizaban el cultivo inicial de las plantas.

Rojas añadió que una de las personas detenidas sostuvo que producía aceite de cannabis, pero el oficial policial afirmó que para ello se requiere una licencia del Ministerio de Salud, que este no tenía, además de no contar con el equipo necesario para fabricar este producto.

