El coordinador regional de Primero Justicia, Carlos Santafé, informó que esa organización política definitivamente no asistirá a la reunión que está proponiendo el gobernador Rafael Lacava, para buscar soluciones compartidas y tener puntos de encuentro en beneficio del pueblo.

El dirigente de la tolda aurinegra sostiene que el gobierno que mal dirige a Venezuela, ha destruido en todos los órdenes el desenvolvimiento económico y político. Además ha liquidado desde sus cimientos, la posibilidad de progreso en libertad de millones de seres humanos.

En su opinión, esta situación no se puede resolver con un evento que solo generará expectativas frustradas, y en el mejor de los casos, parches de insuficiente duración, a la destrucción de los servicios públicos que sufren los carabobeños.

Santafé se pregunta si puede una reunión de personas en un día, contribuir en algo con la recuperación de la zona industrial de Valencia, con la casi desaparición total de la agricultura carabobeña y con la paralización casi absoluta del puerto más importante de Venezuela.

“La respuesta es obvia, no, porque las determinantes que nos llevaron a este desastre, están ubicadas en una anacrónica y derrotada concepción en la historia de las relaciones económicas y políticas de la vida social, que encarna el gobierno de Nicolás Maduro”.

Advierte que esta tragedia no puede resolverse en ninguna otra instancia que no sea el poder Ejecutivo Nacional. Y quien afirme querer colaborar con la reconstrucción de la nación, no puede seguir hablando actuando en nombre de quien ha colocado a Venezuela, en la cola de los países del mundo.

Santafé subraya que este país hay que llevarlo de nuevo a las relaciones internacionales globales, a la tecnología de primera y a la democracia con justicia social, como consecuencia de la producción de riquezas.

“Todo esto que debemos recomenzar, solo será posible emprenderlo a partir de un proceso electoral libre y supervisado. De lo contrario seguiremos hundiéndonos en la tragedia del atraso y consecuente miseria”.

A esto añadió que la amenaza cierta del Covid-19, no hace más que agravar la vida desecha de millones de venezolanos que, ya no solo aquí sino en otras naciones, sufren los rigores de un régimen sustentado en razones derrotadas en cinco continentes.

“Para soluciones efectivas y de fondo, como necesita Carabobo y Venezuela, cuenten con el entusiasmo de

Primero Justicia. Para oratoria hueca sin intención real de cambio, no estamos dispuestos”.