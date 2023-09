Continuando las estaciones/emisoras de radio que transmitían antes de 1929* en la banda de frecuencia (dial) de «kilociclo por segundo» (kc/s) en Canadá y Los Estados Unidos:

Desde Canadá transmitían: CFAC: Calgary, Alta., en la frecuencia 690 kc/s; CFBO: St. John, N. B., en la frecuencia 890 kc/s; CFCA: Toronto, Ont., en la frecuencia 840 kc/s; CFCF: Montreal, Que., en la frecuencia 1030 kc/s; CFCH: Iroquois Falls, Ont., en la frecuencia 600 kc/s; CFCL See CKCL; CFCN: Calgary, Alta., en la frecuencia 690 kc/s; CFCO: Chatham, Ont., en la frecuencia 1210 kc/s; CFCT: Victoria, B. C., en la frecuencia 630 kc/s; CFCY: Charlottetown, P. E. I., en la frecuencia 960 kc/s; CFJC: Kamloops, B. C., en la frecuencia 1120 kc/s; CFLC: Prescott, Ont. en la frecuencia 1010 kc/s; CFNB: Fredericton, N. B en la frecuencia 1210 kc/s; CFQC: Saskatoon, Sask en la frecuencia 910 kc/s; CFRB: Lot 70, Twp. of King, York County, Ont. 960 kc/s; CFRC: Kingston, Ont. en la frecuencia 1120 kc/s; CHCA: See CJCJ; CHCK: Charlottetown, P. E. I. en la frecuencia 960 kc/s; CHCS: Hamilton, Ont., en la frecuencia 880 kc/s; CHCT: See CKLC; CHGS: Summerside, P. E. I., en la frecuencia 1120 kc/s; CHLS: See CKCD; CHMA: Edmonton, Alta. en la frecuencia 580 kc/s; CHML: Mount Hamilton, Ont., en la frecuencia 880 kc/s; CHNC See CKNC; CHNS: Halifax, N. S., en la frecuencia 930 kc/s; CHRC: Quebec, Que. en la frecuencia 600 kc/s; CHWC: Sec. 2, Twp. 18, Range 18 -Near Pilot Butte- Sask 960 kc/s; CHWK: Chillewack, B. C en la frecuencia 1210 kc/s; CHYC; Montreal, Que., en la frecuencia 730 kc/s; CJBC: Toronto, Ont., (Uses several Toronto Stations en la frecuencia 580/840/960 kc/s.); CJBR See CKCK; CJCA: Edmonton, Alta., en la frecuencia 580 kc/s; CJCB: Sydney, N. S., en la frecuencia 880 kc/s; CJCJ: Calgary, Alta., en la frecuencia 690 kc/s; CJGC: London, Ont., en la frecuencia 910 kc/s; CJGX: Yorkton, Sask., en la frecuencia 630 kc/s; CJHS: Saskatoon, Sask., en la frecuencia 910 kc/s; CJOC: Lethbridge, Alta., en la frecuencia 1120 kc/s; CJOR: Sea Island, B. C en la frecuencia 1030 kc/s; CJRM: Moose Jaw, Sask., en la frecuencia 600 kc/s; CJRW: Fleming, Sask., en la frecuencia 600 kc/s; CJSC See CKCL; CKAC: Montreal, Que., en la frecuencia 730 kc/s; CKCD Vancouver, B. C., en la frecuencia 730 kc/s; CKCI: Quebec, Que., en la frecuencia 600 kc/s; CKCK: Regina, Sask en la frecuencia 960 kc/s; CKCL: Toronto, Ont., en la frecuencia 580 kc/s; CKCO: Ottawa, Ont. en la frecuencia 690 kc/s; CKCR: Brantford, Ont., en la frecuencia 1010 kc/s; CKCV: Quebec, Que., en la frecuencia 600 kc/s; CKFC: Vancouver, B. C., en la frecuencia 730 kc/s; CKGW: Bowmannille, Ont., en la frecuencia 960 kc/s; CKIC: Wolf ville, N. S ., en la frecuencia 930 kc/s; CKLC: Red Deer, Alberta., en la frecuencia 840 kc/s; CKMC Cobalt, Ont., en la frecuencia 1210 kc/s; CKMO: Vancouver, B. C., en la frecuencia 730 kc/s; CKNC: Toronto, Ont., en la frecuencia 580 kc/s; CKOC: Hamilton, Ont., en la frecuencia 880 kc/s; CKOW See CFCA; CKPC: Preston, Ont., en la frecuencia 1210 kc/s; CKPR: Midland, Ont., en la frecuencia 1120 kc/s; CKSH: St. Hyacinthe, Que., en la frecuencia 1010 kc/s; CKUA: Edmonton, Alta. en la frecuencia 580 kc/s; CKWX: Vancouver, B. C., en la frecuencia 730 kc/s; CKX: Brandon, Man., en la frecuencia 540 kc/s; CKY: Winnipeg, Man., en la frecuencia 780 kc/s; CNRA: Moncton, N. B., en la frecuencia 630 kc/s; CNRC See CFAC; CNRE See CJCA; CNRM See CHYC, CKAC, CFCF; CNRO: Ottawa, Ont., en la frecuencia 690 kc/s; CNRQ See CKCV; CNRR See CKCK; CNRS: See CFQC; CNRT: See CFCA; CNRV: Vancouver, B. C., en la frecuencia 1030 kc/s; y CNRW See CKY.

Desde Los Estados Unidos, transmitían: WRAH Stanley N. Read: Providence R. I, en la frecuencia [550/890/1210] kc/s; WBZ Westinghouse Elec. & Mfg. Co., en la frecuencia 990 kc/s para Springfield, Mass y WBZA 990 kc/s para Boston, Mass; WEEI Edison Elec. Illuminating Co.: Boston, Mass en la frecuencia 590 kc/s; WBRL Booth Radio Laboratories: Tilton, N. H., en la frecuencia 1430 kc/s; WRMU Yacht «MU-1» Grebe Co: New York, en la frecuencia XXX kc/s; WGY General Electric Co.: Schenectady, N. Y., en la frecuencia 790 kc/s; WRNY Experimenter Pub. Co./ Atlantic Broadcasting Co.: New York en la frecuencia 1010 kc/s; WOR L. Bamberger Co.: Newark, N. J., en la frecuencia 710 kc/s; WGY General Electric Co.: South Schenectady, N. Y., en la frecuencia 790 kc/s; WAAM (WAAM Inc./ Chas. G. Ungar, y WAAM Newark, N. J./ Coney Island, N. Y) en la frecuencia 1250 kc/s; WABC (Atlantic Broadcasting Co., en Richmond Hill, N. Y/ National Broadcasting Co., en Bellmore, L. I./ C. Francis Jenkins Labs., en Washington, D. C./ Radio Corp. of America en Bound Brook, N. J./ Bell Telephone Laboratory en Whippany N. J./ William Justice Lee en Winter Park, Fla.) en la frecuencia 860 kc/s; KNX Los Angeles Express: Los Angeles, Cal., en la frecuencia 1050 kc/s; KNRC Clarence B. Juneau: Santa Monica, Cal., en la frecuencia [780] kc/s; KGGM Los Angeles Radio Club: Los Angeles, Cal. En la frecuencia 1370 kc/s; KFWH F. W. Morse: Chico, Cal., en la frecuencia [1050 kc/s; 930 kc/s]; KFQZ L. E. Taft: Hollywood, Cal., en la frecuencia 850 kc/s; KRLO Freeman Lang: Los Angeles, Cal., en la frecuencia 850 kc/s; KJBS J. Brunton & Sons: San Francisco, Ca., en la frecuencia 1000 kc/s; KHJ Northwest Radio Service: Los Angeles, Cal./ San Diego, Cal., en la frecuencia 900 kc/s; KFSG Air -Fan Radio Corp: Los Angeles, Cal., en la frecuencia 1120 kc/s; KFBC W. K. Azbill: San Diego, Cal., en la frecuencia [600] kc/s; KFQV W. E. Riker: Holy City, Cal., en la frecuencia [1360] kc/s kc/s; KFWB Warner Bros. Picture Studios: Los Angeles, Cal., en la frecuencia 950 kc/s; KFVD McWhinnie Elec. Co.: Venice, Cal., en la frecuencia 700 kc/s; KFPY Symons Investment Co.: Spokane, Wash, en la frecuencia 1390 kc/s; KWJJ Wilbur Jerman, Inc.: Portland, Ore., en la frecuencia 1060 kc/s; WJR Northwest Radio Service: Detroit, Mich/ WCX See WJR: Silver Lake Village, Mich, en la frecuencia 750 kc/s; WHK Radio Air Service Corp.: Cleveland, Ohio, en la frecuencia 1390 kc/s; WEAO Ohio State University: Columbus, Ohio, en la frecuencia 570/750 kc/s; / WKRC Cincinnati, Ohio en la frecuencia 550 kc/s; KDKA Westinghouse Elec. & Mfg. Co.: E. Pittsburgh, Pa., en la frecuencia 980 kc/s; WNAL R. J. Rockwell: Omaha, Nebr., en la frecuencia [590/660] kc/s; y KOIL Mona Motor Oil Co.: Council Bluffs, Ia., en la frecuencia 1260 kc/s. ¡Preservemos y salvaguardemos la memoria histórica de las Principales radiodifusoras de los años veinte (Parte I y II)!