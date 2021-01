El Gobierno dominicano anunció este viernes que prorrogará de manera temporal la permanencia de los decenas de miles de venezolanos que residen en el país caribeño de manera irregular.

Los venezolanos llegados a República Dominicana con visado de turistas a partir del 1 de enero de 2004 podrán acogerse a un período de 60 días para permanecer en este país, decisión que se podrá prorrogar hasta tanto cesen las “condiciones extraordinarias” que les motivaron a emigrar.

Además, los llegados de Venezuela podrán acogerse a permisos de estudiantes o trabajadores temporeros por un período de un año, según reza un comunicado difundido por el Ministerio de Interior y Policía en su cuenta de Twitter.

El organismo emitió el contenido de una resolución que adoptó junto al Ministerio de Relaciones Exteriores, la que supone ofrecerá estabilidad a los más de 90 mil venezolanos que residen en República Dominicana, según datos de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).

Las prórrogas de permanencia también benefician a los hijos menores de los venezolanos, hayan o no nacido en el país caribeño.

Sin embargo, el comunicado establece que los nacidos en el país no adquieren la nacionalidad dominicana, tal y como lo establece la Constitución.

La disposición emitida hoy advierte de que los venezolanos no deben tener antecedentes penales en el país ni en el exterior, además de no encontrarse sujetos a la condición de asilado o refugiado. Tampoco deben encontrarse en proceso de extradición. “Los permisos de estudiantes o trabajadores temporeros tienen carácter temporal y sus beneficiarios no tendrán vocación de radicación definitiva en el país”, afirmó el parte oficial.

El éxodo de los venezolanos hacia el país caribeño y a otros puntos del mundo se dio a raíz del deterioro de las condiciones económicas de su país.

El cantautor venezolano Ricardo Montaner dijo en octubre pasado, tras reunirse en el Palacio Nacional con el presidente dominicano, Luis Abinader, que este le “sorprendió” al decirle que “muy pronto” haría un anuncio acerca de la situación de sus compatriotas en el país. “Dijo que muy pronto hará un anuncio al respecto para dar mucha tranquilidad a los venezolanos que vinieron por urgencia a la República Dominicana”, dijo Montaner en esa oportunidad.

El laureado artista, que recientemente obtuvo la nacionalidad dominicana, reside en una comunidad de la provincia de Samaná (noreste), donde construye una escuela y un hotel boutique