El 13 de marzo Melquiades Ávila, un líder indígena y periodista en el remoto estado venezolano de Delta Amacuro, se preguntó en su popular cuenta de Facebook: ¿“El hospital Razetti en Tucupita, estará en capacidad técnica operativa para casos de coronavirus”?

A principios de esa semana, cuando Venezuela confirmó sus primeras infecciones por el nuevo coronavirus, el Ministerio de Salud del presidente Nicolás Maduro incluyó en su sitio web al Hospital “Dr. Luis Razetti”, en Delta Amacuro, como uno de los 46 centros médicos “rectores” para recibir pacientes con COVID-19.

On March 13, Melquiades Avila, an indigenous leader and journalist in the remote Venezuelan state of Delta Amacuro, asked on his popular Facebook account: ‘Will our hospital be ready for coronavirus?’ https://t.co/ZO52GJprL2 1/5 pic.twitter.com/hm1OtwG7kx

— Reuters (@Reuters) March 25, 2020