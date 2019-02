Richard Branson, empresario filántropo, organizador y promotor del concierto Venezuela Aid Live, pidió a los militares venezolanos que entiendan que permitir el ingreso de la ayuda humanitaria es lo correcto.

Sentí que era importante que las naciones y la población mundial hagan lo posible para contribuir a resolver el problema venezolano, detalló. “En el momento en que las fuerzas militares no dejan ingresar los elementos de ayuda nosotros tendremos un concierto con los principales artistas suramerianos en las frontera. intentaremos convencer a las fuerzas militares a que dejen ingresar la ayuda humanitaria”, dijo en entrevista con CNN en Español

Venezuela Aid Live espera una asistencia de al menos 250.000 personas (Videos)

Branson espera que las FAN de Maduro permitirán el ingreso de esta ayuda humanitaria, en especial a la gente necesitada. Juan Guaidó nos preguntó si podíamos hacer este concierto. Las fuerzas militares deben entender que es lo correcto. Ellos también tienen parientes que sufren y conocen a gente que sufre, esperamos y rezamos que haya sentido común

Sobre el concierto organizado por Maduro, dijo que les desea lo mejor. “Deberíamos tener más conciertos, los conciertos son buenos. Me pareció extraño que tuvieron que sobornar a gente para que fuera al concierto porque recibirían alimentos. No tengo información de algún artista latinoamericano que quiera asistir a ese evento. Tendremos un concierto magnífico, todos los artistas que vienen a tocar lo hacen sin pedir nada a cambio y por los motivo correctos”

Sobre los comentarios de Roger Waters, bajista de Pink Floy que apoya a Nicolás Maduro, Branson dijo que no le sorprende que Maduro critique este movimiento porque ellos han dicho que ninguna ayuda puede ingresar al país. “Se niegan a tener nuevas elecciones justas y ya usan el poderío militar para ejecutar las cosas en Venezuela. Lo importante es lo que quiere la gente de venezuela, los sudarmericanosy eso es lo que reflejamos”

Roger Waters no entiende lo que sucede en Venezuela, aseguró Branson. El dijo que en Venezuela hay una democracia verdadera, que no es una dictadura, que la gente no sufre allí. “Creo que es uno de los pocos músicos en el mundo que honestamente no sabe lo que habla”.

Cómo saber que el dinero que donan va a la gente necesitada?

Tengo 50 años de desarrollar una reputación. Lo único que no quiero es recaudar dinero y que no vaya a la gente de Venezuela. El dinero que recojamos será para persuadir a médicos y enfermeras a no irse de su país. Apelamos a los gobiernos de Sudamerica a comprometer sumas de dinero para apoyar al país. “Hablaré con esos presidentes para que hagan que sus compromisos lo más fuerte posible”.

¿Estará en Cúcuta?

Iba a ver una naver aeroespacial el viernes, pero decidí ir a Cúcuta el viernes, Estaré allí.

El mensaje de Branson para los venezolanos es que el sufrimiento es innecesario, fueron una vez el país más rico de suramérica y ahora son el más pobre. “Tienen todos los recursos, la comunidad internacional está preocupada por ustedes, queremos ayudarlos. Nos gustaría ver una elección monitoreada adecuadamente por la comunidad internacional para asegurarse de que sea justa.