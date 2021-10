Salma Hayek y Angelina Jolie fueron las estrellas del estreno mundial de «Eternals», la nueva película de la exitosa saga de Marvel.

El Paseo de la Fama de Hollywood en Los Ángeles (EE.UU.) fue el lugar escogido para la gran «premiere» de esta ambiciosa y esperada cinta que llegará a los cines el próximo 5 de noviembre.

La mexicana Salma Hayek es uno de los nombres en mayúsculas de su reparto y esta noche acudió al estreno de la película con un espectacular vestido negro y toques dorados que remató con dos brillantes collares.

Por su parte, Angelina Jolie llamó la atención de los fotógrafos en la alfombra roja con un elegante vestido marrón y un curioso adorno en su barbilla.

Jolie estuvo acompañada en el estreno de «Eternals» por sus hijos Maddox, Vivienne, Knox, Shiloh y Zahara.

A night that’s Eternal 💫 Check out the stars of Marvel Studios’ #Eternals at the World Premiere in Hollywood! Experience the film only in theaters November 5. Get Tickets Now: https://t.co/zCpW4ecVMp pic.twitter.com/MtzIzCk7ZP

— Eternals (@TheEternals) October 19, 2021