Los EE. UU. Deben impedir que todas las entidades de los EE. UU. Realicen transacciones con los bancos Sberbank y Promsvyazbank de #Russia si continúan brindando servicios bancarios y asistencia al #MaduroRegime en #Venezuela, señaló este lunes el senador republicano Marco Rubio.

El senador estadounidense por Florida, el republicano Marco Rubio, pidió al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, impedir transacciones con los bancos Sberbank y Promsvyazbank si continúan apoyando a Nicolás Maduro.

“Estados Unidos debe impedir que todas sus entidades realicen transacciones con los bancos Sberbank y Promsvyazbank de Rusia si continúan brindando servicios bancarios y asistencia al régimen de Maduro”, precisó en su cuenta de Twitter.

Trump por su parte dijo este lunes que Moscú le comunicó la salida de buena parte de su personal de Venezuela. “Rusia nos ha informado que han removido a la mayoría de su personal de Venezuela”, publicó el mandatario estadounidense en sus redes sociales.

The U.S. should block all U.S. entities from conducting any transactions with #Russia banks Sberbank & Promsvyazbank if they continue to provide banking services & assistance to the #MaduroRegime in #Venezuela

