El marco legal venezolano no permite que se supere la crisis eléctrica en el país. El integrante del Observatorio Venezolano De Servicios Públicos (OVSP), Juan Carlos Rodríguez, explicó que desde el decreto de emergencia del 2010 hasta hoy en día, se deterioró el sistema eléctrico de forma estructural.

El especialista insistió en sim importar el gobierno o sistema político, se tiene que atender el tema de los servicios públicos.

«Sin electricidad no se puede tener agua, internet, baja la calidad de vida y afecta la economía. Se ha demostrado, desde la creación de Corpoelec en el 2007, que el monopolio estadal de la electricidad no tiene buenos resultados».

Explicó que hay que reformar el marco regulatorio para que se permita la entrada de capital nacional e internacional y que la reforma del sector eléctrico, pasando por la parte regulatoria, también llega a la expansión del tipo de energías.

Crisis eléctrica empezó hace años

Johnny Hidalgo, ingeniero electricista que ha hecho proyectos de electricidad y petróleo en Venezuela y países del Petrocaribe, advirtió que los problemas del sistema eléctrico en el país empezaron cuando se intentó desregular el sistema eléctrico en los 90.

Alertó que el país pasó de 100 años sin regulaciones, a la reserva de toda la actividad eléctrica generando un problema de estructura.

«Cuando se crea el mercado desregulado, era tan grande que no se podía delegar en el privado, porque este tendría una cuota de poder tan grande que no haría funcionar el sistema desregulado. Guri se reservó al estado y al hacer esto el modelo no funciona».

Lea la nota completa aquí: https://mundour.com/2024/03/04/solucion-de-fallas-electricas-en-venezuela-pasa-p