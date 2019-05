View this post on Instagram

Esta mujer es activamente buscada por la SD La Vega del CICPC por el RAPTO de un bebé recién nacido el día 07/03/2019. Se solicita la ayuda de todos los venezolanos para ubicar a esta persona. Estatura de 1.56 a 1.60, de aproximadamente 24 años, de piel trigueña, de cabello negro liso (entre corto), ojos pardos claros, de cobertura obesa, usa breker dentales y posee un tatuaje en la muñeca de la mano izquierda Cualquier información podrían comunicarse de manera inmediata con la Subdelegación la Vega al 02124434644 o a la mensajería privada de mi Instagram. (Garantizo el anonimato) #Cicpc #PorTuSeguridad #TuDenunciaEsLaPazDeTodos #Seguridad #DouglasRico #Venezuela #PoliciaCientifica #CriminalisticaCicpc #EficienciaOnada #GobiernoDeCalle #Policia #Criminalistica #paz #instagram #atención #información #Urgente #UltimaHora #Noticia