Aunque, se dice que son pocos los casos de la enfermedad del coronavirus confirmados, en el país, ya se declaró la emergencia sanitaria, por lo que eventos venideros se tuvieron que posponer y uno de ellos fue el Sunset Roll Festival.

Tras haberse dado “pausas”, por la situación país, este 2020 se pensaba llevar a cabo nuevamente el festival; contando con la participación de artistas nacionales e internacionales, pero hay cambio de planes.

“Por ser parte de la familia Sunset Roll Festival queremos hacerles saber que estamos trabajando en la reprogramación de nuestras fechas para esta edición 2020. Gracias por acompañarnos. Los mantendremos al tanto de todas la novedades”, fue el mensaje que recibieron los invitados.

En redes sociales un comunicado, se lee: “Seamos conscientes y tomemos las medidas necesarias, “we are here, we are together” 💛#LargaVidaAlSunsetRoll”.