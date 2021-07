Eldric Sella, boxeador venezolano que formará parte del Equipo Olímpico de Refugiados, se ganó su boleto a Tokio para participar en el magno evento del deporte universal. Sin embargo, su regreso a Trinidad y Tobago, donde reside como refugiado desde 2018, no está asegurado.

El deportista de 24 años solicitó la aprobación del Ministerio de Seguridad Nacional para salir del país para participar en los Juegos Olímpicos y regresar. Pero, según el diario Newsday, Sella no ha recibido la aprobación del Gobierno de Trinidad y Tobago para volver,reseñó www.newsday.co.tt

El ministro de Seguridad Nacional, Fitzgerald Hinds, lo confirmó el miércoles y expresó que no cree que los documentos del boxeador criollo estén en orden para volver. “Si quiere regresar, hace una solicitud. Ahora tenemos un requisito de Visa en Venezuela que presentamos recientemente debido a la gran cantidad de venezolanos que vienen aquí. No teníamos restricciones, pero ahora tenemos un requisito de visa. Cualquier venezolano que desee entrar a Trinidad debe solicitar una visa y será otorgada o no, según las autoridades lo consideren oportuno”.

Un venezolano más huyendo de la crisis

Sella comenzó su andadura por Trinidad y Tobago en 2017, cuando viajó para participar en varios eventos de boxeo. Posteriormente, fue invitado por el Consejo Mundial de Boxeo (WBC) a completar dos cursos para mejorar en la disciplina.

El criollo, con el objetivo de escapar de la crisis de su país natal, solicitó al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados el permiso para quedarse en Trinidad y Tobago.

Su habilidad en el boxeo le permitió ganarse un billete a Tokio 2020. Con 24 años, será parte del segundo Equipo Olímpico de Refugiados que compite en la historia de las Olimpiadas. Junto a él estarán otros 28 deportistas que participarán en 12 disciplinas.

Filippo Grandi, Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, dio sus impresiones sobre este grupo de atletas: “Ellos son un grupo excepcional de personas que inspiran al mundo. La Agencia de la ONU para los Refugiados está increíblemente orgullosa de apoyarlos mientras compiten en los Juegos Olímpicos de Tokio. Sobrevivir a la guerra, la persecución y la ansiedad del exilio ya los convierte en personas extraordinarias, pero el hecho de que ahora también se destaquen como atletas en el escenario mundial me llena de inmenso orgullo”.

Sella está en Tokio, pero no para representar a Venezuela. Sin embargo, eso no le exenta de vivir en carne propia la dificultad e incertidumbre que viven los venezolanos al dejar su tierra. Hasta los atletas de élite sufren las consecuencias de una crisis que no distingue colores, clase social o profesión.

Con información de: www.newsday.co.tt