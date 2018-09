No es la primera vez que trato ese tema, sin embargo, considerando la trascendencia del asunto y en plena sintonía con lo que decían los antiguos romanos, yo creo que “repetita juvant”(o sea repetir las cosas ayuda) es bueno, para que finalmente la gente tome conciencia de una realidad que muchas veces, por distraída o porque víctima de un lavado cerebral no aprecia en su justa medida. El punto es el siguiente:

“Un gobierno que pretenda asegurar a su pueblo una verdadera Libertad, tiene que comenzar con garantizar una existencia digna”! Por ejemplo, no tiene sentido hablar de Libertad cuando la seguridad personal esta permanentemente en riesgo, cuando todas las semanas hay más de cuatrocientos muertes violentas, cuando en cualquier momento de la jornada existe el peligro de que te atraquen, te roben el carro, no tiene sentido hablar de Libertad cuando en el país hay hambre, hay miseria, hay desempleo, no tiene sentido hablar de Libertad cuando no hay medicinas, no hay atención médica, cuando el Estado no está en condiciones de asegurar a sus ciudadanos una auténtica dignidad de vida.

Cuando se habla de Libertad entonces hay que hablar de esa Libertad que encarna la existencia de todos y cada uno de los ciudadanos. Y para que esta Libertad pueda ser real hay que concretizarla en todas las diversas facetas de la vida cotidiana y por eso tiene que haber Libertad de imprenta, Libertad de expresión, Libertad de escribir y decir lo que uno quiera, Libertad de hacer con el dinero ganado honestamente lo que uno considere mejor, sin controles autoritarios por parte de nadie, Libertad de desarrollar la libre empresa sin que el Estado pretenda suplantarla.

Si queremos vivir en un país moderno y progresista, tenemos que tomar conciencia de que “Individuo y Estado” no son dos realidades antiteticas sino dos componentes de la sociedad que se integran y se complementan mutuamente por el bien del país. El uno para desarrollar todo el potencial económico y productivo, el otro para equilibrar la multiplicidad empresarial, sin pero pretendere substituirse a la capacidad y a la inventiva del individuo. Por eso la Libertad no es una condición abstracta del ser humano, sino un derecho fundamental innato, cuyo único límite, como decía el Barón de Montesquieu, es la libertad de los demás. Todo lo que se opone a esa Libertad entonces, se opone a la vida misma! Lamentablemente todavía hay países, como Cuba por ejemplo, donde el concepto de Libertad esta totalmente desnaturalizado.

Y así, para los gobernantes de esos países y para las personas adoctrinadas por estos mismos gobernantes, en plena sintonía con el pensamiento de Marx, padre del comunismo, de ese comunismo que hoy día, en forma metafórica muchos llaman “socialismo”, ese tipo de Libertad es considerada como la peor de las esclavitudes¸ porque encadena el hombre a cosas materiales, como la propiedad privada, porque fomenta esas ambiciones vulgares del hombre egoista… porque aisla la comunidad.!

Es por eso que, frente a esa situación poco menos que dramática y frente a ese lavado de cerebro permanente del gobierno, es necesario “repetita juvant” (es bueno repetir las cosas) para que ese pueblo tome conciencia de lo que realmente está sucediendo en esta pobre Venezuela,

Quisiera concluir con una de las definiciones más bellas y más nobles de la Libertad, expresada por Voltaire (1694-1778) y que reza así: “Yo disiento de todo lo que dices, pero daría mi propia vida para que tu puedas decirlo siempre y en cualquier circunstancia!!!

Desde Italia – Paolo Montanari Tigri