Un dibujo inédito del artista italiano Miguel Ángel, «A nude young man (after Masaccio) surrounded by two figures», fue subastado este miércoles por más de 23 millones de euros, por debajo de los 30 millones en los que había sido valorada, indicó la casa de ventas Christie’s.

Esta obra no había sido atribuida a Miguel Ángel hasta 2019. En 1907 fue vendida en la casa de subastas Drouot como una creación de su taller y había pasado desapercibida por los expertos hasta hace poco, según indicó Christie’s en un comunicado.

Conservada en muy buen estado, es una obra perteneciente al pequeño grupo de bocetos dibujados en la última década del siglo XV por Miguel Ángel a partir de obras de maestros florentinos de generaciones anteriores, aclaró la casa de ventas.

Estimó que es un trabajo de su juventud y probablemente su primer estudio de un desnudo conocido.

Miguel Ángel recrea al hombre temblando retratado en el Bautismo de los Neófitos, un fresco de Masaccio (1401-1428) realizado en la iglesia Santa María del Carmen de Florencia.

El dibujo, de 33 centímetros de alto por 20 de ancho, está realizado con pluma y dos tonos diferentes de tinta marrón ejecutadas con un trazo de pluma más libre y vigoroso que en el fresco de Masaccio.

Este dibujo fue expuesto en Hong Kong y Nueva York antes de su subasta en París y según la presidenta de Christie’s Francia, Cécile Verdier, su descubrimiento fue un momento destacado en la historia del arte.