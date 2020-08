Raphael Varane, central del Real Madrid, aseguró que la derrota sufrida por su equipo (2-1) frente al Manchester City es suya, luego de haber tenido un par de errores que provocaron los dos goles de los locales.

Tras el encuentro, el francés salió a “dar la cara” frente a los medios de comunicación tras su mal partido. “Para mí, esta derrota es mía. Lo tengo que asumir. Estoy triste por mis compañeros por el esfuerzo que han hecho y tengo mi responsabilidad en esta derrota”, expresó.

El galo indicó que habían preparado bien el encuentro y estaban jugando bien, pero que los errores se pagan “muy caros a este nivel”.

Varane, que era el líder de la defensa blanca ante la baja de Sergio Ramos, manifestó que no tiene una explicación para los errores que cometió, pero que, en ocasiones, hasta los futbolistas de más alto nivel fallan. “Hoy he fallado y lo tengo que asumir”.

“Agradezco el apoyo de mis compañeros. Esto no me ha pasado muchas veces en mi carrera, pero esto pasa. Hay errores en todo el campo, pero en algunas zonas se paga muy caro. No hay más explicaciones”, enfatizó.

A pesar del mal encuentro y la eliminación de su equipo, el central galo ya piensa en el futuro. “Hay que tener carácter para volver mejor y más fuerte”.

Varane finalizó diciendo que será una noche “complicada”, pero que es un competidor y asume su responsabilidad ante la derrota sufrida hoy por su equipo.