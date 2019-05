Poco más de dos centenares de venezolanos expresaron este martes en Panamá su respaldo al líder del Parlamento de Venezuela y reconocido por más de 50 países como presidente interino, Juan Guaidó.

“No más dictadura”, “Libertad”, “Fuera usurpador”, “Gobierno de transición” se leía en las pancartas que llevaban los manifestantes reunidos en un parque de la capital panameña pese a la fuerte lluvia que cayó estar tarde y que retrasó el inicio del evento.

Entre los asistentes estuvo la representante de Guaidó en Panamá, Fabiola Zavarce, reconocida como la embajadora de Venezuela por el Gobierno del presidente panameño, Juan Carlos Varela, y políticos locales como el exembajador en la Organización de los Estados Americanos (OEA) y candidato a diputado, Guillermo Cochez.

Panamá forma parte del Grupo de Lima, que apoya a Guaidó y no reconoce a Maduro desde que en enero pasado tomara posesión para un segundo mandato consecutivo tras unas elecciones en las que no participó la oposición por falta de garantías.

“Bajo el liderazgo del Presidente constitucional @jguaido avanza el proceso hacia una salida democrática pacífica y venezolana a la crisis humanitaria que afecta al hermano país. Panamá respalda de manera decidida los esfuerzos legítimos por el restablecimiento de la democracia”, afirmó este martes Varela en su cuenta de Twitter.

La representación de Guaidó en Panamá emitió este martes un comunicado en el que avisa de la “puesta en marcha de la Operación Libertad” encabezada por el líder opositor “y la Fuerza Armada Nacional” de Venezuela, y enmarcada “en la lucha democrática”.

Guaidó anunció esta madrugada que “la familia militar de una vez dio el paso” para unirse a él y conseguir “el cese definitivo de la usurpación”, un mensaje que dio en una base aérea militar caraqueña donde apareció junto al líder opositor Leopoldo López, que fue liberado hoy en Caracas, mientras cumplía una pena de casi 14 años de prisión en régimen de arresto domiciliario.

Los contingentes militares en respaldo a Guaidó no aparecieron, mientras que se registraron enfrentamientos entre manifestantes opositores y la fuerza pública en Caracas y otras ciudades del país que dejaron al menos un muerto, según la ONG Provea, y 69 personas heridas.

“Maduro no tiene respaldo ni respeto de la Fuerza Armada, mucho menos del pueblo de Venezuela porque no protege a nadie, no ofrece resultados, no ofrece soluciones”, dijo Guaidó en un vídeo publicado en sus redes sociales la noche de este martes y en el que convoca a “toda Venezuela a las calles” mañana para derrocar al Gobierno chavista. EFE