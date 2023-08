Mediante un video publicado en su cuenta en Twitter, Villarroel rechazó categóricamente la ilegal intervención de la institución. «Está basada en falsas imputaciones de las que se hicieron eco órganos de nuestro sistema judicial, logrando eliminar los mecanismos internos establecidos para estos casos en la normativa que rige nuestra Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y la Media Luna Roja».

El expresidente de la Cruz Roja nacional aseguró que, en los más de 40 años al frente de esta institución, nunca fue denunciado por maltratar a su personal u otras razones y que en su gestión se cumplieron a cabalidad los procesos electorales en los períodos estipulados en la normativa interna.

Villarroel calificó de ilegal la intervención de la Cruz Roja

El fiscal general, Tarek William Saab, informó sobre la apertura de una investigación por el presunto acoso y maltrato contra voluntarios y trabajadores de la Cruz Roja nacional, y de la decisión del TSJ de intervenir y designar una junta «ad hoc» para la reestructuración del organismo.

«La Cruz Roja ha sido dirigida por voluntarios que trabajan por la causa humanitaria y no por grupos mafiosos. Jamás me he valido del cargo de presidente de la institución para promover o participar en presuntas conspiraciones políticas o judiciales, eso es falso. Las noticias difamatorias generadas para justificar la intervención de la Cruz Roja Venezolana son deshonestas y reprochables», aseveró.

Villarroel indicó que la decisión emanada del TSJ, dictada en tiempo récord pocas horas después de formuladas las supuestas denuncias, se han violado los principios constitucionales de presunción de inocencia, de respeto al debido proceso, de derecho a la defensa y a asociarse libremente.

Aseveró que durante todos los años que estuvo al frente de la institución como voluntario se cumplieron a cabalidad los procesos electorales estipulados en su normativa interna y con la transparencia de jueves y notarios.