“En mi cultura, la muerte no es el final”.

Netflix estrenó este viernes 18 de diciembre “La Madre del Blues”, último largometraje de Chadwick Boseman, quién tras su partida física, dejo un inmenso vacío en el mundo cinematográfico, pero también significó una pérdida importante para la multiculturalidad, que en tiempos modernos donde el #BlackLivesMatter resuena, se hace necesario ver figuras como las del actor, que permitan dar visibilidad y dignificar la diversidad racial en los medios.

Fue el pasado 28 de agosto, cuando se dio la triste noticia de la muerte de Chadwick a sus 43 años, a causa de un cáncer de colon que le diagnosticaron hace cuatro años, situación de la cual nunca habló públicamente. El tuit de este comunicado, se convirtió en el más ‘likeado’ de la historia de Twitter, demostrando el gran respeto que se ganó.

“Desde Marshall hasta Da 5 Bloods , Ma Rainey’s Black Bottom de August Wilson y varios más, todos fueron filmados durante y entre innumerables cirugías y quimioterapias. Fue el honor de su carrera dar vida al rey T’Challa en Black Panther”, decía el comunicado.

La filmografía de Boseman está llena de papeles que impregnan de positivismo y esperanza, mostrándonos como fueron nuestros antepasados y lo que podemos llegar a ser en un futuro. Una huella imborrable de talento puro que permanecerá por generaciones.

Entre los roles destacados que encarnó se encuentran Jackie Robinson, primer beisbolista afroamericano en ingresar a las Ligas Mayores, para la película 42 (2013), el padrino del soul James Brown en GET ON UP” (2014). También dio vida al primer juez afroamericano de la Corte Suprema en MARSHALL (2017) e interpretó a un valiente soldado que murió durante la guerra de Vietnam en DA 5 BLOODS (2020), donde nos dejó una escena, que si antes nos conmovió, ahora mucho más, pues se siente como una autentica despedida del actor.

Pero su personaje más revolucionario fue el de T’Challa en BLACK PANTHER (2018), que se volvió todo un hito cultural, conectando a la comunidad negra de una manera única con sus raíces y lo que realmente somos. Convirtiéndose así, no solo en un héroe de la pantalla grande, sino que la traspasó y se hizo un icono para la sociedad en la actualidad.

“Sí, este era nuestro rey. No porque lo sirviéramos o porque él gobernara. Sino por cómo nos sirvió en todo lo que hizo. Interpretó a un héroe en la pantalla y vivió como tal en la vida real. Desde Carolina del Sur hasta Sudáfrica, nos enorgulleció a muchos de quiénes somos y por eso siempre será nuestro rey. Hamba kahle Chadwick. Sizoku bona phambili”, escribió Trevor Noah en Instagram.

