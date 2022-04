Voluntad Popular exigió la liberación de los presos políticos

Con el hashtag #PorUnaPascuaSinPresosPolíticos y a través de su cuenta en la red social Twitter, el partido Voluntad Popular exigió este domingo la liberación de más de 300 presos políticos, de los que resaltó que se trata de personas inocentes que no podrán disfrutar ni participar del fervor religioso de la Semana Mayor al lado de sus familias.

Para ello utilizó un hilo, en el que aportó varios datos de interés: De los más de 300 presos políticos de Nicolás Maduro, 162 son militares y 175, civiles. Se trata de 316 hombres y 21 mujeres de los que este Domingo de Ramos la tolda exigió “su libertad y el respeto a sus DD.HH. Para que todos puedan regresar a sus hogares y vivir en paz”.

Igualmente señaló que, bajo la custodia del Estado, al menos 11 presos políticos han fallecido, algunos por falta de atención médica y otros, asesinados. Actualmente, 50 de ellos presentan dolencias y enfermedades y a casi 100 se les ha negado asistencia médica.

Finalmente, resaltó que “luchar y defender la democracia no es un delito. Oponerse a una dictadura criminal y violadora de DD.HH. no es un delito, sino un deber ciudadano que no merece prisión alguna y mucho menos torturas”.