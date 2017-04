Fernando Soto Rojas, ex presidente de la Asamblea Nacional, opinó que si Maduro desea salirse de la OEA debe hacerlo junto a otros países que lo apoyen, porque a su juicio, no es el momento para dejar el organismo.

Mientras era entrevistado en Venezolana de Televisión (VTV), expresó que se necesita debatir la utilidad de la OEA en el ALBA-TCP. Al respecto de todas las opiniones de Luis Almagro presidente del bloque de integración, comentó que sólo empujaba a Venezuela a desligarse de esta organización.

Soto Rojas considera a la OEA como un instrumento de las colonias que ha perdido vigencia y función con el paso de los años, porque que su ineficiencia ha quedado descubierta.

Hay seguridad por parte del psuvista en que no se repetirán los sucesos de 2014 y asegura que esta vez todo será una comedia.