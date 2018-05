La famosa frase venezolana “coma huevo, no coma cuento”, al parecer no estaba tan lejos de la realidad. Es uno de los alimentos más populares en el mundo, no solo por su fácil preparación y gran sabor, sino por sus altas propiedades nutricionales.

Aunque no lo crea no solo los huevos de gallina son los más consumidos, también los de codorniz y avestruz son saludables.

Los de codorniz son bajos en calorías (4 unidades equivalen a 1 huevo de campo), tienen menos grasa, colesterol, alto aporte de hierro y ácidos grasos omega-3.

Por esta razón te presentamos los seis beneficios de consumir huevos:

Contienen hierro, vitamina D y fósforo, los cuales son importantes para fortalecer los huesos y dentadura.

Tienen bajo contenido calórico es decir, un huevo aporta 80 calorías.

Contienen alto porcentaje de colina. Después del hígado, el huevo es el alimento que tiene el mayor porcentaje de colina, un nutriente esencial a nivel celular, altamente recomendable para mujeres embarazadas ya que potenciará el correcto desarrollo del sistema nervioso del feto.

Es rico en Omega 3, elemento que protege a nuestro cuerpo de problemas cardiovasculares.

Aporta vitamina A, B2, B12, D y E, en la cantidad exacta que necesita nuestro cuerpo para un día.

Es rico en minerales como yodo y zinc, por lo que favorece al buen funcionamiento del sistema nervioso central

Pero, los especialistas recomiendan comer mínimo 2 huevos a la semana. Recuerden que todos los extremos son malos