Treinta y ocho días de aislamiento. Este es el balance que hace Yamileth Saleh, madre del preso político, Lorent Saleh, sobre la condición del preso político.

A través de un video difundido en las redes sociales, Yamileth Saleh denunció que no sabe nada de su hijo, de su estado físico. “El goza de una medida cautelar de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Exijo ver a mi hijo y exijo se respeten sus derechos y los míos, los cuales están violando”.

Yamileth Saleh ha emprendido una ardua batalla por la liberación de su hijo, detenido desde septiembre de 2014, cuando fue deportado de Colombia por el gobierno de Juan Manuel Santos.

Desde ese entonces ha estado recluido en las sedes del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, primero en Plaza Venezuela, específicamente en La Tumba, donde lo mantuvieron incomunicado, sin ver el sol. Su madre denunció torturas en su contra

Luego fue trasladado al Helicoide, donde lo mantienen en aislamiento.

Hoy #23Jun se cumplieron 38 días de aislamiento para mi hijo @LORENT_SALEH. Desde el 16 de mayo no he sabido nada de él, no sé cómo se encuentra. ¿Dónde está el respeto a nuestros #DDHH?

