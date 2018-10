Fotos: Urko Sevilla (desde San Sebastián, España)

La 66 edición del Festival Internacional de Cine de San Sebastián, fue ampliamente espectacular, primero que nada por el gran número de artistas que pisaron la alfombra roja del Palacio del Kursaal como del Hotel María Cristina y el Teatro Victoria Eugenia, lo segundo, por las películas participantes, que colmaron las múltiples secciones del Festival, otro detalle de interés, las concesiones del honorifico Premio Donostia, que este año reconoció al realizador asiático, Hirokazu Koreeda como a dos grandes exponentes del campo actuación, la genial Judi Dench y el polifacético Danny De Vito.

Las cinematografias de Argentina, España, Filipinas y Noruega, resultaron ser las grandes ganadoras de esta 66 edición. La mejor cinta del certamen, resulto ser “Entre dos aguas” que se llevo la Concha de Oro y en segundo lugar, se ubico el film “Rojo”, que obtuvo el Premio Especial del Jurado.

“Entre dos aguas” habla del reencuentro de dos hermanos, Isra y Cheíto. Sin duda no les será fácil, porque serán atormentados por un pasado violento, a la vez, deberan reorganizar sus vidas en base a la reconciliación y la redención. Algo que definitivamente unirá o terminara de separar a estos hermanos.

La historia de “Rojo” tiene lugar en los años 70, donde un reconocido abogado, lleva una vida plena con su familia, pero su tranquilad se vera fastidiada, al saberse perseguido por un detective, y todo por una discusión.

Desde 1953 es noticia

La ciudadanía de San Sebastián se planteó un festival de cine con la intención de atraer turismo a la localidad. Tal idea fue aprobada en 1952, para hacerse efectiva al año siguiente, surgiendo la primera Semana Internacional de Cine, que tuvo lugar del 21 al 27 de septiembre de 1953, bajo la tutela del secretario general del evento, Dionisio P. Villar, que reunió diecinueve películas de Suecia, México, Italia, Inglaterra, Francia, Estados Unidos, Argentina y España.

Las primeras ediciones no tuvieron carácter competitivo, pero esto no impidió que ganara popularidad dentro y fuera de España.

En l957 esta cita fílmica logra carácter competitivo, gracias a la Federaciòn Internacional de Films (FIAPF), por lo tanto se instaura un palmarés, siendo la Concha de Oro el máximo premio del Festival, para la Mejor Película.

En 1986 se establece el “Premio Donostia”, un galardón honorífico que rinde tributo a las grandes personalidades del cine del ayer y de hoy, el primero en recibirlo fue Gregory Peck.

Muchos artistas para la 66 edición

Una vez más la vistosa y sensacional ciudad de San Sebastián fue testigo de una edición glamorosa, porque se dieron cita en el Festival las oscarizadas Judi Dench y Juliete Binoche, Alfredo Castro (conocido en Venezuela, por rodar “Desde Allá”), Debi Mazar, Angelo Makita Samba, Alba Rohrwacher, el polifacético Danny De Vito, los argentinos Darío Grandinetti y Ricardo Darin, el una vez nominado al Oscar John C. Reilly, Lily-Rose Depp, la ascendente Claire Foy, etc.

También acudieron las estrellas del momento, liderados por Chris (“Thor”) Hemsworth, Ryan Gosling, Timothée Chalamet, Bradley Cooper y Robert Pattinson, quienes fueron los más buscados por los fans, observándose grandes plenos por donde iban pasando.

Los realizadores que llegaron a San Sebastián fueron el mexicano Alfonso Cuaron, la chilena Valeria Sarmiento, Brillante Mendoza, Jacques Audiard, Bruno Dumont, Lucile Hadzihalilovic, Mamoru Hosoda, Nadine Labaki, Felix Van Groeningen como los españoles Rodrigo Sorogoyen, Carlos Vermut, Pedro Almodóvar, igualmente los colombianos Ciro Guerra y Cristina Gallego (presentando “Pájaros de verano”) y el paraguayo Marcelo Martinessi (quien hablo de “Las herederas”).

Los artistas de la cinematografía española, que aterrizaron en el Festival, fueron el versátil José Coronado, Lola Dueñas, Anna Castillo, Pedro Casablanc, Paco León (presentando la serie “Arde París”), Leonor Watling, Patrick Criado, Inma Cuesta, Julián Villagrán, Antonio de la Torre, Bárbara Lennie, Ana Wagener, Nacho Fresneda (visto en la serie “Ministerio del tiempo”), Cayetana Guillen Cuervo, Maribel Verdú, etc.

Las películas más seguidas fueron las de la Sección Oficial y Perlak, de esta última las más vistas fueron “Roma” de Alfonso Cuaron, cinta que recién gano el León de Oro en Venecia; “Ha nacido una estrella” de Bradley Cooper (en su debut como director); “First Man” muestra los pasos dados por la NASA, para que el hombre pisara la Luna; “Petra” del español Jaime Rosales; la cinta polaca “Zimma Wojna”, que se pasea por una historia de amor, en medio de la llamada Guerra Fría: “El Ángel” del argentino Luis Ortega; la sorprendente “Blackkklansman” de Spike Lee y el título colombiano “Pájaros de verano”, de Ciro Guerra y Cristina Gallego, cuya temática muestra el origen del narcotráfico en Colombia.

Ganadores oficiales del festival

18 películas integraron la Sección Oficial, optando de ese modo al palmares del Festival Internacional de Cine de San Sebastián, cuyos títulos fueron: “Der Unschuldige” de Simón Jaquemet (Suiza), la desgarradora e inspiradora historia de “Beutiful Boy”,que habla de una historia de recaidas y supervivencias (EEUU); “Bao bei er” de Liu Jie (China); “Angelo” de Markus Schleinzer (Austria-Luxemburgo); el thriller “Alpha, the right to kill” de Brillante Mendoza (Filipinas); la cinta biográfica “Yuli” de Iciar Bollaín (España); el drama “Visión” de Naomi Kawase (Japón); “Rojo” del director Benjamín Naishat (Argentina); “In fabric” de Peter Strickland (Reino Unido); “Quien te cantará” de Carlos Vermut (España), la cinta de aventuras “Le cahier noir” de Valeria Sarmiento (Francia-Portugal); “L’hommer Fidelé” de Louis Garrel (Francia); un caos infernal se cierne sobre Corea del Sur y del Norte, en “Illang: the wolf brigada” de Kim Jee-Woon (Corea del Sur); “High life” de Claire Denis (Francia, en coproducción con Alemania, Reino Unido, Estados Unidos y Polonia), el aplaudido drama político “El reino” de Rodrigo Sorogoyen; “Blind Spot” de Tuva Npvotny (Noruega); el drama de dos hermanos gitanos, que se reencontraran para estar “Entre dos aguas” de Isaki Lacuesta (España) y “El amor menos pensado” de Juan Vera, con Ricardo Darin (Argentina).

El jurado oficial de esta 66 edición lo integraron el cineasta rumano Constantin Popescu, la actriz española Rosy De Palma, el realizador Alexander Payne, el actor Nahuel Pérez Biscayart, la productora Agnes Johansen y la directora de fotografía Bet Rourich, quienes atentamente vieron las películas y tras deliberar, se armo el palmares de la siguiente forma:

Concha de Oro a la Mejor Película:

“Entre dos aguas” (España)

Premio Especial del Jurado:

“Alpha, the right to kill” (Filipinas)

Concha de plata a la Mejor Dirección:

Benjamin Naishat por “Rojo” (Argentina)

Concha de plata a la Mejor Actriz:

Pia Tjelta por “Blind Spor” (Noruega)

Concha de plata al Mejor Actor:

Dario Grandinetti por “Rojo” (Argentina)

Premio del Jurado a la Mejor Fotografía:

Pedro Sotero por “Rojo”

Premio del Jurado al Mejor Guión

(ex aequo), Paul Laverty por “Yuli” (España) y Louis Garrel y Jean-Claude Carriére por “L’homme fidéle” (Francia).

Las fotos vistas acá son del fotografo y productor de televisión, Urko Sevilla, quien pudo ser testigo de la 66 edición del Festival, al completo.

Hablando del desarrollo del mismo, me aseveró: “Son muchas las novedades que sesucitaron esta edición. La Sección Oficial contó con producciones independientes, de suma calidad. Mayor atención generaron las secciones de Perlak y la del Velodromo. En esta última se presento la teleserie “Arde Madrid!”, por lo cual todo su equipo se apersonó en San Sebastián, incluida Debi Mazar. Conocerla fue todo un gustazo. Conocer a la genial Judi Dench es todo un sueño cumplido, topándome con una mujer ¡¡cariñosisima!! y conversadora.

La espectacular Juliette Binoche estuvo muy agradable y Robert Pattinson cumplió con sus fans, como el ahora director Bradley Cooper. Danny DeVito estuvo muy divertido. De verdad que los dos premios Donostia para los actores fue todo un lujazo.

Asi fue esta 66 edición del Festival Internacional de Cine de San Sebastián, que tuvo lugar del 21 al 29 de septiembre, bajo la dirección de José Luis Rebordinos.

