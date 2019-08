A diez días del derrame de combustible en las costas del municipio Juan José Mora del estado Carabobo, todavía se desconocen las causas y origen de este ecocidio, ante la falta de respuesta oficial por parte de las instituciones involucradas, denunció la diputada Deyalitza Aray.

“Nosotros la información que manejamos y eso es lo irresponsable y grave de la situación, es el hecho cierto, de que aproximadamente hace cinco meses que se había alertado de la existencia de una fuga, y que si no se corregía a tiempo iba a producirse ese derrame”, delató la parlamentaria.

La parlamentaria aseguró que tanto de Protección Civil como de Planta Centro, elaboraron un informe enviado por la termoeléctrica al Ministerio de Ecosocialismo, notificando que existía esa situación irregular”, condenó.

“Planta Centro, hasta ahorita, y eso lo sabemos por las autoridades a las cuales compete, porque lamentablemente no tenemos acceso a esa información, pero uno sabe por lo que comentan los mismos trabajadores, que no pudieron repararla porque no tenían logística, los recursos, los mecanismos para poder solventar esa situación”, reiteró.

La parlamentaria destacó que aunque este tipo de situaciones no ocurren con frecuencia en las inmediaciones de la Termoeléctrica, “estos son episodios que se han venido presentando con mayor frecuencia de la que estamos acostumbrados”.

La diputada por Carabobo de la AN afirmó que el derrame de fueloil en las playas de Planta Centro, El Palito y Palma Sola, ocurrió el pasado 23 de julio, causando serios daños al ecosistema de la zona costera de Carabobo, la cual representa una importante fuente de interés turística y pesquera para los pobladores de la zona.

VACACIONES EN “PICO DE ZAMORUO”

Este atentado contra el medio ambiente pone además en “Pico de zamuro”, las vacaciones escolares y administrativas de miles de familias de todas partes del país, que tradicionalmente escogen estas playas carabobeñas, unas de las mejores de América Latina, como destino para descansar y disfrutar de su merecida época de asueto.

La diputada Aray envió un mensaje de alerta a los vecinos. “Porque aunque sabemos perfectamente que lo están atendiendo, incluso con jornadas de limpieza, pensamos que no deben esperar llegar a esta situación que pone en riesgo, no solamente el ecosistema o el daño ambiental que se genera, sino que se multiplica en estos momento de crisis como la que tenemos, que en este caso que afecta a gran escala a los pescadores que viven precisamente de esa actividad y del turismo. Esto es todo un engranaje”.

La parlamentaria carabobeña insistió en el que hasta este momento desconocen si efectivamente llegaron los recursos para corregir la fuga de la tubería. “Tampoco sabemos si solo fue hacia la zona de la playa que aparece en Palma Sola, pero llega hasta Boca de Yaracuy, que es el último eslabón del estado Carabobo, antes de Falcón. Lo importante es evitar que este daño siga expandiéndose por las costas”, insistió.

También nos preocupa la ausencia de las autoridades, así como de los gobernadores de Carabobo y Falcón, y aún no hemos visto pronunciamiento de Pdvsa, de Plata Centro o Ecosocialismo, refutó Aray.

CITACIÓN PARA LOS RESPONSABLES

El martes 30 de julio el tema del derrame de petróleo que expuso ante ante la Comisión de Ambiente de la AN, para los efectos de que se cite a los representantes de esos organismos para que aclaren e informen, dónde están los recursos y si se sustituyó la tubería para solventar la fuga de combustible.

“Nosotros vamos a seguir haciéndole seguimiento a este problema porque, así como ocurre con la crisis eléctrica, ahora con este derrame de hidrocarburo, presuntamente se paraliza la producción de la planta N° 6, la que surte de combustible a las plantas termoeléctricas. Aunque no sabemos hasta ahora qué ha pasado allí. Desde la AN, vamos a realizar esta investigación hasta determinar las causas y el verdadero origen del derrame de fueloil, concretó la diputada Deyalitza Aray.