No es un problema nuevo. En las comunidades y barrios del sur de Valencia persiste la proliferación de basureros no autorizados, que se convierten en potenciales amenazas para la salud pública. Según testimonios la situación se debe, por un lado, a la falta de conciencia de algunas personas, y por otro, a que los camiones recolectores no se adentran en las calles internas de los sectores, sino que se limitan a pasar por las avenidas principales.

En la urbanización Lomas de Funval, parroquia Miguel Peña, hay varios botaderos improvisados en los que la comunidad va cumulando sus desechos. Dulce Matos vive cerca del que está ubicado al lado de la Unidad Educativa Lomas de Funval. “El aseo varias veces ha dejado eso limpio, pero la gente es inconsciente y vuelve a botar la basura allí”, dijo este miércoles 21 de abril, en entrevista con El Carabobeño.

“Hay personas que llegan con sus tobos y los vacían ahí como si nada. Hasta cauchos han dejado, ahí botan de todo”, agregó Matos. A su juicio, no se trata de un problema únicamente de recolección, sino también de falta de colaboración por parte de algunos vecinos que insisten en botar los desperdicios en plena calle.

Raiza Villegas, habitante del barrio La Democracia III, parroquia Santa Rosa, aseguró que a ellos les toca llevar sus desechos hasta la avenida que conduce hacia El Paíto, porque es por donde pasa a diario el camión del Instituto Municipal de Ambiente (IMA), encargado de la recolección de basura en la capital carabobeña.

“Hay vecinos que para no ir hasta allá simplemente tiran la bolsa en la primera esquina que consiguen o la echan hacia el río Cabriales, que está más cerca”, dijo Villegas. “En mi casa de esa tarea se encarga mi papá. Todos los días sale a llevar la bolsa hasta la avenida principal, porque el aseo no se mete para las calles del barrio”.

En la urbanización La Isabelica, parroquia Rafael Urdaneta, ocurre lo mismo. Para sus habitantes ya es costumbre disponer los desechos que sacan de sus viviendas en la avenida principal. Sin embargo, a diferencia del barrio La Democracia III, los camiones recolectores pasan apenas dos veces por semana, con suerte.

“Entre febrero y marzo estuvimos prácticamente un mes sin que pasara ni un solo camión por la urbanización a recoger la basura, ¿cuándo será que el organismo al que le compete hará algo para que pasen regularmente?”, cuestionó Yudith Pinto, quien reside en La Isabelica.

El observatorio ciudadano de políticas públicas municipales La Gente Propone, impulsado en Valencia por el Grupo Social Cesap y la Casa del Nuevo Pueblo, resaltó que desde 2018 ha expuesto ante el IMA el problema generado por el mal manejo de recolección de desechos sólidos. En agosto de ese año incluso se instaló una mesa de diálogo que contó con representantes del ente municipal, pero no hubo resultados concretos.

“En varias oportunidades el equipo de La Gente Propone ha realizado denuncias ante el IMA, visibilizando los problemas de recolección y disposición de los desechos sólidos a través de las redes sociales del proyecto, las cuales no son atendidas”, manifestó el observatorio este miércoles mediante un comunicado. La denuncia más reciente fue en marzo de este año, cuando solicitó la limpieza de terrenos en Bella Vista y Lomas de Funval.

Respecto a esa solicitud, de acuerdo al documento, el IMA indicó que las acciones no proceden, argumentando que la limpieza en los terrenos ya había sido procesada. “Cabe destacar que esta nueva solicitud comprende la solicitud de limpieza de un sector específico de la urbanización, ubicado entre la manzana 2 y 5, al lado de la U.E. Lomas de Funval. Siendo desatendida la petición”.

Para el observatorio el problema de la proliferación de basureros no autorizados es consecuencia de que los camiones recolectores pasan por las avenidas principales y no ingresan a las comunidades. Ante ese escenario, La Gente Propone cree conveniente fomentar en los ciudadanos el reciclaje, el reúso productivo y el desarrollo sostenible de los desechos.

Además, la organización ciudadana exhortó presidente de IMA, Santiago Brusco, y al alcalde de Valencia, Alejandro Marvez, a ser partícipes de la solución, con énfasis en el recorrido de camiones recolectores, ya que si se logra la limpieza de los espacios se estaría beneficiando alrededor de tres mil familias de la urbanización Lomas de Funval y Bella Vista.