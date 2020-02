El diputado a la Asamblea Nacional, José Manuel Olivares, anunció que gracias a una revisión técnica de las investigaciones y artículos científicos que se han publicado a lo largo del mundo, fue posible elaborar un Manual para el Manejo y Control del Coronavirus.

“Hemos elaborado un manual de manejo y control de coronavirus para llenar ese silencio de quienes usurpan el poder para sus negocios e intereses mientras hoy siguen muriendo venezolanos por falta de insumos y medicinas”, expresó el parlamentario.

El diputado Olivares reveló las dramáticas cifras que ha dejado la crisis humanitaria en los hospitales del país.

“70% de los hospitales no tienen agua, 50% de los equipos de rayos X no funcionan, 70% de los tomógrafos no funcionan”.

El manual que ya fue aprobado por la Asamblea Nacional será repartido a los trabajadores públicos del país. Además, se distribuirá una versión compacta, destacó el parlamentario a través del Centro de Comunicación Nacional.