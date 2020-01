View this post on Instagram

Cosme Rafael Villegas Peña, de 72 años, confesó el asesinato de la ciudadana venezolana Lizmar Hernández Farías (27 años), mujer que se dedicaba a cuidarlo en su vivienda de San Borja La venezolana desapareció a finales de diciembre en San Borja y fue hallada muerta en una quebrada de Canta. Según 90 Matinal, Cosme Villegas, un abogado jubilado, era el empleador de Lizmar. La joven se dedicaba a cuidarlo en su departamento. Fue su tío, José Gregorio Farías, quien reportó su desaparición luego de perder todo tipo de contacto. El empleador de la mujer indicó que ella salió del edificio el 30 de diciembre tras pedir permiso para ausentarse por una hora. “Me pidió permiso ese día y salió. Yo por supuesto la estuve esperando, pero no retornó”, sostuvo cuando fue consultado sobre el paradero de la joven. Según un documento difundido por el noticiero, Cosme Villegas solicitó la mañana del 31 de diciembre una constatación policial debido a que la joven no fue a trabajar. Se conoció que hizo lo mismo en el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE). Tras el hallazgo del cuerpo, la policía detuvo a Cosme Rafael debido a que habría sido la última persona en tener contacto con la mujer. El abogado jubilado fue trasladado a la Dirincri de Cercado de Lima para las investigaciones correspondientes. #noticias #lima #peru #lizmarhernandez #venezolana #sanborja #2020