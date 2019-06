Como parte de la programación desarrollada por la Comisión de Cultura y la Junta Directiva del Hotel Hesperia WTC Valencia, el pasado domingo fue inaugurada la exposición “Aires” de la artista Andreína Nation, una colorida muestra que estará abierta al público durante todo el mes de junio.

Nation es diseñadora de interiores con estudios en pintura en un reconocido instituto de la ciudad de Barcelona en España, aunque previamente, ya había mostrado interés por el arte tras ver a su mamá desempeñar por algún tiempo este oficio.

“Siempre me ha interesado la parte de la decoración y luego he estado vinculada al arte desde que me gradué. Mi mamá pintaba, la veía como lo hacía y me encantaba”, confesó.

Relató que antes de iniciar sus estudios en Barcelona “me despertaron esas ganas de hacer algo y simplemente empecé. Agarré un día, compré mi pintura, un lienzo y empecé a pintar”.

Con el pasar del tiempo, se fue apasionando por el arte hasta que realizó su primera exposición en 2013 en el Instituto Docente de Urología en la ciudad de Valencia. Luego, estuvo varios años fuera del país y regresó para participar en dos colectivas durante un día, realizadas en el Hotel Hesperia WTC Valencia, como antesala a unas obras de teatro.

“Aires, que es el título de esta exposición, surge porque estoy en un momento de muchos cambios en mi vida, entonces significa eso, muchos movimientos, he estado cambiándome no solo emocionalmente sino que he cambiado mucho de espacio, estuve en Chile, en Estados Unidos y ahora en Venezuela, entonces esta muestra está influenciada por esos lugares que he visitado”, precisó.

La muestra de Andreína Nation, quien se describe como admiradora de la obra de Salvador Dalí y Pablo Picasso, cuenta con 17 obras de arte abstracto elaboradas con óleo sobre lienzo y sobre fibropanel de densidad media o mdf.

La inauguración de esta exposición estuvo encabezada por Carlos Oroño, Director General de Hesperia WTC Valencia y Mayra Useche, Gerente Comercial, mientras que, por la Comisión de Cultura del Hotel, asistieron Gladys Valentiner, coordinadora encargada; Elis Mercado, Fabián Díaz, Santos Gómez y Gonzalo Peña, además de la rectora de la Universidad de Carabobo, Jessy Divo de Romero.

En sus palabras de bienvenida, Carlos Oroño ratificó el compromiso de Hesperia WTC Valencia con el impulso y la promoción del talento novel de la región, explicando que, gracias a la labor desarrollada por la Comisión de Cultura, el hotel se ha convertido en referencia cultural en la entidad.

“Seguimos evaluando el trabajo de muchos artistas de nuestra región para colocar a disposición nuestros espacios de forma que el hotel también se convierta en un lugar para el esparcimiento y el respaldo de todo el talento que tenemos en Carabobo”, dijo.

La presentación de la artista estuvo a cargo del doctor Paúl Escovar, quien dedicó palabras para elogiar el trabajo de Andreína Nation con esta muestra que tuvo una excelente acogida por parte de los presentes.

Gladys Valentiner, coordinadora encargada de la Comisión de Cultura y directora principal de Hesperia WTC Valencia, indicó que tienen previsto realizar diferentes actividades durante el mes en que la muestra permanecerá abierta al público, para promover el acercamiento de todas las personas hacia el arte.

Con nota de prensa del Hotel Hesperia