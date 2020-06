La asociación de peloteros de las grandes ligas rechazó nuevamente la propuesta de MLB de disputar 76 encuentros de la presente temporada y a su vez realizaron una nueva oferta que establece una campaña con 89 juegos y playoffs de 16 conjuntos.

Debido a la crisis sanitaria que vive el planeta desde el pasado mes de marzo, distintos eventos deportivos se vieron obligados a suspender sus actividades, por lo que el inicio de estos torneos se mantiene en expectativa.

Tal es el caso de las grandes ligas que aún no ha alcanzado un acuerdo para definir una fecha para regresar a los terrenos de juego. Todo esto debido al constante desacuerdo que existe entre la asociación de peloteros de las mayores y los directivos de la liga por la cantidad de encuentros a disputarse y los salarios que cobraran los jugadores.

Por este motivo, una nueva propuesta se ha puesto sobre la mesa por parte de la MLBPA que establece una temporada con 89 partidos, una clasificación de 16 equipos para los playoffs y salarios completos prorrateados para los jugadores, así lo afirmó el periodista para la cadena ESPN, Jeff Passan, en su cuenta personal de Twitter.

The MLBPA is making a proposal to MLB for a season of around 89 games with a full prorated share of salary and expanded playoffs, sources familiar with the situation told ESPN. It would bring the sides closer to a potential deal and is ~25 games under the last union offer.

— Jeff Passan (@JeffPassan) June 9, 2020