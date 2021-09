En horas de la mañana de este jueves, ha llegado la delegación venezolana que participó en los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020 encabezada por Lisbeli Vera, quien conquistada dos medallas de oro y una de plata en la competición.

La ganadora en los 100 y 200m, y plata en los 400m, Lisbeli Vera, señaló que: “Tuve una fractura en la pierna y así seguí adelante, no me detuve. Ahora soy triple medallista, dos de oro y una de plata… A todas esas personas que me decían que no podía quiero que sepan que: Lo logré”.

“No somos discapacitados, somos capacitados… Yo no me voy a detener, en París 2024 voy por las tres medallas de oro”, Lisbeli Vera, triple medallista de los Paralímpicos de Tokio 2020.

“Cumplí uno de mis sueños más grandes que era convertirme en una de las mejores velocistas del mundo. Estoy agradecida… Siempre se puede”, indicó Linda Pérez, medallista de oro en los 100m (T11).

Clara Fuentes, medalla de bronce en Para Potencia 41kg, destacó que se siente orgullosa de representar a Venezuela, “Creer en ti ayuda bastante y que crean en ti ayuda mucho más. Gracias a todos los que creyeron en mi. Todo es posible para una mente dispuesta”, puntualizó.

Con información de Líder.