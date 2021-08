El director ejecutivo de la Organización No Gubernamental Ciudadanía en Acción, Edison Arciniegas, presentó un balance sobre la disposición y distribución de alimentos a través de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP) durante el primer semestre del año 2021, y detalló que este programa solo llega a 28% de la población.

“Estamos hablando de menos de 1.800.000 familias atendidas en el mes de julio, cuando a inicios de año el programa estaba atendiendo cerca de 2.100.000 familias. El suministro por parte del Estado no llega al 5% del sistema global de alimentos”, precisó Arciniegas, según reseña hoy Banca y Negocios.

Arciniegas explicó que el número de cajas, que se han disminuido y solo se entregan 400.000; además el peso también se redujo de 8 kilos 700 gramos a 5 kilos 700 gramos.

“Ya no hay aceites, ya no hay mayonesas, ya no hay enlatados, ya no hay lácteos, puede ser que muchos venezolanos estén extrañando aquella caja CLAP de la que se quejaban”, apuntó.

Resaltó también que ha habido una recuperación en el acceso y disposición de alimentos con un incremento de 590.000 toneladas de alimentos a 660.000 toneladas métricas en el mes de junio, debido a un incremento tanto de la capacidad adquisitiva por parte de 40% de los consumidores, como al incremento de importaciones de alimentos frescos y de la agroindustria nacional.

“En este momento, el anaquel tiene equilibro, el anaquel venezolano tiene condiciones de poder suministrar lo que el mercado y el consumidor estén demandando”, aseguró Arciniegas.

En el balance, Ciudadanía en Acción reportó un incremento de 180% en la presencia de alimentos importados en el mercado nacional y destacó que “en este momento quizás entre el 25% y 30% del anaquel venezolano tiene como origen el país vecino, Colombia”.

“La cuarta parte de los tomates pueden ser importados, podemos estar cercanos al 40% de las cebollas, cercanos al 40% de las papas. La mayoría de esos productos viene de Colombia”, finalizó el director ejecutivo de la Organización No Gubernamental Ciudadanía en Acción, Edison Arciniegas.