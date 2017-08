“Por muy mentiroso que sea una persona, es difícil no creerle cuando dice cosas bellas de uno”… Pacomio.-

Gildardo Paredes, de Playa del Carmen, pregunta…: “¿Es verdad que, por no llevarse bien con los periodistas, Ted Williams no fue ganador del título de Más Valioso en 1941, y que dos veces no fue el campeón de bateo porque las Reglas de esos años no contaban como turnos legales los sacrificios ni las bases por bolas?”. Amigo Gil…: Primeramente, era Williams el del problema, no los periodistas, por lo que nada tuvo qué ver. Lo que le quitó el título fueron los 56 juegos consecutivos de Joe DiMaggio conectando incogibles y que los Yankees ganaron hasta la Serie Mundial a los Dodgers en cinco juegos, mientras sus Medias Rojas, ¡¿quién sabe dónde estaban?!. Lógicamente, DiMaggio fue El Más Valioso… El otro caso…: Los sacrificios y las bases por bolas siguen sin contar como turnos legales. El cambio fue que ahora, si un bateador no tiene los turnos suficientes, 502, para optar al título, y si al agregárselos imaginarios, sigue con el mayor promedio, gana el título. Regla 10.23(a). De haber existido esa Regla, Williams hubiera sido el campeón de bateo en 1954, y no Beto Ávila.