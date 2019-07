El asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca en EEUU, John Bolton, emitió una nueva advertencia para Vladimir Padrino López tras las violaciones a los Derechos Humanos de militares venezolanos detenidos por el régimen de Nicolás Maduro.

“¿Quiere que se le haga rendir cuentas por el arresto, la tortura y los asesinatos extrajudiciales de sus compañeros venezolanos, incluidos los miembros de la FANB?”, cuestionó con dureza Bolton a Padrino este martes 9 de julio.

“Las atrocidades están siendo documentadas para que el mundo las vea”, recordó el alto funcionario de la administración de Donald Trump.

La noche de este lunes 8 de julio, la activista en DDHH, Tamara Sujú, denunció un presunto motín de presos políticos y militares detenidos en la sede de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) en Boleíta.

Sujú también se refirió a que la desaparición forzada del general Raúl Isaías Baduel, así como la reciente muerte producto de torturas del capitán de corbeta Rafael Acosta Arévalo, mantiene la vigilancia de la comunidad internacional sobre Maduro.

