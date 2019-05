El Asesor de Seguridad de la Casa Blanca John Bolton aseguró este jueves 23 de mayo por medio de su cuenta oficial de la red social Twitter, que la Guardia Costera de su país “vigila a Venezuela” a lo largo del hemisferio occidental, el cual está conformado por Estados Unidos, México, Brasil, Argentina, Chile y Colombia.

“A lo largo del hemisferio occidental, la Guardia Costera vigila a Venezuela, protege nuestras fronteras, intercepta drogas mortales, previene la migración ilegal y combate a las organizaciones criminales transnacionales”, dijo.

— John Bolton (@AmbJohnBolton) May 23, 2019