Bonos del sistema Patria: mecanismo de control social

Desde que en 2017, la administración de Nicolás Maduro implementó el Carnet de la Patria y la web “Patria”, para empezar a otorgar los beneficios económicos llamados bonos, el sistema ha migrado toda una plataforma que evolucionó hasta convertirse en un mecanismo para ejercer control sobre la sociedad venezolana.

Reporta la web de El Nacional que así lo considera Mirla Pérez, profesora de la Universidad Central de Venezuela y parte del Centro de Investigaciones Populares, ya que por medio de éste el Estado tiene acceso a la identidad de cada ciudadano, su profesión, detalles médicos, estado de su vivienda e incluso el control de ciertos recursos como la gasolina.

“El propósito con el que se creó el sistema radica en la dominación. Se trata de limitar al sujeto para buscar su control. Si estamos en una condición de nuestra vida cotidiana donde hay hambre, la pensión no llega a un dólar, fallas en los servicios públicos, entre otros, evidentemente que la población que está más vulnerable formará parte de este sistema de distribución de bienes”, señaló Pérez.

La experta señala que los bonos, un aporte a un número limitado de ciudadanos cada cierto tiempo –que ya suman 90 desde que se empezaron a otorgar en 2018- apenas llegan a los cuatro dólares, mientras que el sueldo mínimo de los ciudadanos ni llega a los dos dólares mensuales.

Resalta, además, que no todos los venezolanos reciben los mismos bonos o beneficios. “El método que se usa para determinar quiénes los reciben o no resulta completamente desconocido, y el único requisito radica en estar inscrito en la plataforma Patria”.

¿Cómo se implementa el control?

La clave está en que el sistema no solo se usa para recibir bonos del régimen, sino que también condiciona otros servicios que están en manos del Estado, tales como la gasolina.

Quienes deseen acceder al suministro de combustible deben registrarse en el sistema Patria para que se les asignen 120 litros de gasolina mensuales para los vehículos, y 60 para las motocicletas.

“A medida que el sistema crece e incluye más detalles, crece el control sobre los ciudadanos. Con el tiempo veremos que se incluirán otros servicios que no son beneficios, pero que están en la estructura de los sistemas fijos para garantizar la vida, como lo es la electricidad, el agua, el gas”, advirtió Pérez.

La sumisión no alcanza a todos

Aunque la naturaleza de la plataforma Patria es la sumisión, no quiere decir que todas las personas que se registran son dominadas por el régimen, indicó.

“Lo tendríamos que entender como un uso de mecanismos que me permiten la sobrevivencia, pero que no necesariamente crean una sumisión. Puede haber sujetos en que la genere, porque para eso el sistema existe, pero no a la población en general”, dijo.

“Lo usa un volumen grande de personas, en caso de que decidieran ejercer un control o seguimiento más individualizado, el Estado podría perfectamente hacerlo”, alertó.

Mecanismo de propaganda

Pérez advirtió que la plataforma Patria también está pensada como un sistema de propaganda propio de los regímenes socialistas.

El régimen incluso obliga a los ciudadanos a responder encuestas y preguntas por medio de este sistema, pues todos los que quieran acceder a los bonos deben primero llenar estos cuestionarios o de lo contrario no se les permite ingresar a la plataforma.

Recientemente, el régimen de Maduro preguntó a los venezolanos por esta vía sobre la controversial Ley Antibloqueo aprobada por la Asamblea Nacional Constituyente, la que permitirá aumentar el poder exclusivo del Ejecutivo respecto a las riquezas esenciales del país como el oro y el petróleo.

Otro test que realizó el sistema web en el último mes fue sobre las sanciones de Estados Unidos a Venezuela. Según el régimen, 98% de los venezolanos respondió en contra de las medidas implementadas por el gobierno de Donald Trump.

Lee la nota completa en El Nacional.