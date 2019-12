Desde la 2012-2013, cuando apenas tenía 22 años de edad, Bruce Rondón no era cerrador titular en la LVBP, pero despuntaba como el taponero del futuro de los Navegantes. Muchas cosas han pasado desde ese entonces, entre ellas diversas lesiones que lo limitaron a actuar en sólo dos temporadas de las últimas siete.

Esa campaña, quedó enmarcada como la mejor que ha tenido el derecho en su carrera en la pelota criolla, pues, a pesar de dejar efectividad de 4.15, preservó nueve encuentros para el Magallanes y dejó marca de 4-1 en 19 salidas, números topes para él hasta ahora.

Mucho se habló de Rondón para la época, quien, gracias a sus actuaciones, sumó 29 salvamentos en 32 oportunidades en las granjas de los Tigres de Detroit en 2012 y, lo hecho durante el invierno con la Nave, lo catapultaron a hacer su debut en la Gran Carpa con los bengalíes.

Luego de ese gran año, de pronto, todo cambió. Cuando se perfilaba a su segunda zafra en el mejor beisbol del mundo, tuvo que someterse a la operación Tommy John, lo que hizo que se perdiera todo el 2014 y, a su vez, perdiera también velocidad en su poderosa recta, que llegó a marcar las 100 millas por hora.

Ahora, el diestro quiere dejar el pasado atrás y alejarse definitivamente de las lesiones y, para volver a ser el mismo relevista que alguna vez fue, ha asumido el puesto de taponero nuevamente con los turcos, después de siete años y ahora con 29 primaveras.

“Le doy las gracias por la confianza que me ha dado el equipo y la gerencia, pero ha sido difícil estar un año fuera y volver. Entonces he tratado de aprovechar el tiempo que he estado en la pelota y gracias a Dios las cosas me han salido”, explicó el carabobeño, que también estuvo fuera de la pelota desde mediados del 2018, por una fractura en el codo derecho.

Rondón, asume la responsabilidad de cerrador de los navieros, tras diversos problemas con el panameño Manny Acosta, quien luego de seis blown saves y tres derrotas en intentos de salvar, perdió el puesto en el noveno capítulo.

El nacido en Valencia, acumula par de rescates en igual número de chances, con registro de 2-0 y 3.18 de efectividad. Esto, de alguna forma, ha cumplido con las expectativas del manager Enrique Reyes, quien fue el ejecutor del movimiento.

“Era algo que debíamos de hacer. Bruce (Rondón) ha estado con nosotros desde el inicio de la temporada preparándose y menos mal lo tenemos a él para estos casos. Era algo que no teníamos en los planes, pero esperamos siga haciendo el trabajo”, expresó el piloto naviero.

Rondón, con 14 salvamentos de por vida en la LVBP, espera consolidarse en el rol que lo llevó a las Grandes Ligas, circuito en el que ha puesto el candado en ocho ocasiones, tras 18 oportunidades.

“Las lesiones, mis operaciones, no he sido consistente con mi salud. Pero uno nunca sabe lo que le va a tocar en el camino”, consideró el diestro, refiriéndose a los motivos que lo han separado del beisbol local en los últimos años, que además, han hecho que se haya alejado de su principal labor: preservar las victorias de su equipo.

El valenciano, no puede ocultar la responsabilidad extra que siente, por retomar la tarea de cerrar los compromisos de los navieros, luego de los evidentes inconvenientes que ha tenido el equipo en ese aspecto.

“Siento un poco de presión por cómo estamos. Magallanes nunca ha estado en una posición así, hemos estado luchando en equipo, tratando de salir de donde estamos. Pero gracias a Dios últimamente nos están saliendo las cosas y debemos de seguir trabajando así”, reveló.

“Debo hacer lo que yo sé hacer. Lo que he aprendido en mi pelota, que gracias a Dios lo he hecho bien”, razonó el relevista, que espera volver a las mayores para el 2020.

Prensa LVBP.