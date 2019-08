Julio Lozano, director político del partido Camina, en compañía del diputado Carlos Lozano y parte de su equipo, visitaron los municipios de Bejuma y Montalbán en el estado Carabobo, para conocer la realidad de las plantaciones de cítricos afectadas por la bacteria del dragón amarillo.

Lozano aseguró que pérdidas millonarias ha ocasionado esta bacteria en el eje occidental de Carabobo. Explicó que esta enfermedad que afecta la producción de cítricos como la naranja y limón, frutas que han caracterizado siempre a Carabobo y se ven amenazadas por el Candidatus Liberibacter spp que se propaga eficientemente por los insectos Diaphorina citri y por yemas infectadas, apoderándose de las plantas.

Comentó que los agricultores de estas zonas, manifestaron que muchos de sus sembradíos se encuentran prácticamente arruinados, debido a que sus negocios, dependen de estas plantaciones que han sido perjudicadas por esta bacteria y que incluso puede acabar inevitablemente con estos árboles frutales.

“Los cultivadores señalaron que desde 2016 han elevado esta problemática ante el Ministerio para la Agricultura y Tierras, solicitando hierbicidas que los ayuden a exterminar la bacteria, pero no han sido escuchados por ningún ente gubernamental, viéndose afectado su sector y hasta la industria de jugos a quienes le suministran la materia prima, porque a que no hay casas comerciales que distribuyan productos agrícolas, únicamente Agropatria y no alcanza para cubrir la demanda nacional”, indicó Lozano.

Además, aseguró que entre los años 2010 y 2015 se cosechaban alrededor de 25 mil a 30 mil kilos de naranja y que actualmente la cifra no llega a los mil kilos, por lo que la agricultura de nuestro estado se encuentra en decadencia.

“Es necesario brindar ayuda a nuestros agricultores, en Venezuela ya no se produce casi nada y es inaceptable que lo poco que hacemos se pierda por no contar con soluciones que ataquen a tiempo este tipo de problemas. El eje occidental de Carabobo siempre ha sido productor principal de cítricos, no debe quedar en el abandono el trabajo y esfuerzo de tantas personas, exhortamos al ministerio competente y a las autoridades gubernamentales a darse un paseo por Bejuma y Montalbán para conocer esta realidad”, finalizó.

Con nota de prensa de Camina