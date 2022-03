El canciller alemán, Olaf Scholz, incidió este lunes en la necesidad de reforzar el ejército alemán y las capacidades de Defensa de la Unión Europea (UE) para disuadir a Rusia de un eventual ataque.

Hay que garantizar que somos lo suficientemente fuertes como para que no haya un ataque contra la EU o contra la OTAN, afirmó, durante una rueda de prensa conjunta con la primera ministra sueca, Magdalena Andersson, en Berlín.

El canciller acusó a Moscú de haber «roto las reglas» del orden de seguridad europeo de posguerra, lo que tildó de «punto de inflexión» y vaticinó que «todos sufriremos por ello, Rusia la que más».

Scholz aboga por reforzar Defensa de EU

Scholz anunció también que Alemania ha acogido hasta la fecha a 302 mil refugiados procedentes de Ucrania, y calificó de «señal de solidaridad» la decisión europea de ofrecer permisos de residencia por la vía rápida a quienes huyen de la guerra.

Además, se refirió una vez más a la demanda del presidente ruso Vladímir Putin de que a partir de ahora los contratos para el suministro de energía sean abonados en rublos y subrayó que estos acuerdos especifican que el pago se produzca en euros.

Las empresas los abonarán de la forma correspondiente, aseguró, e hizo referencia una vez más a la necesidad de diversificar las fuentes de las importaciones de gas natural, carbón y petróleo.

Por su parte, la primera ministra sueca aludió a la posibilidad de que su país solicite una entrada en la OTAN y explicó que está en marcha un proceso de debate para evaluar la «nueva situación de seguridad» y decidir «el mejor camino para Suecia».

Le corresponde a Alemania, a Suecia o a Ucrania decidir cómo quieren organizar su política de seguridad en el futuro. No le corresponde a Moscú, terció.

No somos neutrales, lo que no somos es parte de una alianza militar, matizó, y señaló que como país miembro de la UE, que cuenta con una cláusula de solidaridad, Suecia no se comportaría de forma neutral si un socio fuera atacado.