Asimismo, dijo que se han presentado fallas que han «impedido el registro de muchos venezolanos», sin precisar los problemas a los que se refiere.

Igualmente, la vicepresidenta del partido Movimiento al Socialismo (MAS), María Verdeal, pidió al Poder Electoral extender este proceso, al menos, por una semana más.

«Esto seguramente no afectaría por ser automatizado el registro electoral, sabemos que todavía hay muchos jóvenes que no se han inscrito al no poder acceder a los puntos por ser muy escasos, de apenas un punto por municipio, y el tema es facilitar el acceso y el derecho a la participación», sostuvo, citada en una nota de prensa.

El CNE estableció en el cronograma electoral una jornada de inscripción y actualización de datos de votantes entre el 18 de marzo y el 16 de abril.

El pasado 8 de abril, el vicepresidente del ente electoral, Carlos Quintero, informó que hay 428.000 nuevos inscritos para votar en los comicios presidenciales, aunque no especificó si ese total incluye a venezolanos en el exterior o solo a los que se registraron en el país caribeño.