Uno de los temas más controversiales en la salud de la mujer es el aborto. Este tema despierta intensos debates en diversos sectores de la sociedad, incluyendo aspectos legales, éticos, morales, religiosos y de salud pública. Las opiniones varían ampliamente, desde quienes apoyan el derecho a la mujer a decidir sobre su cuerpo y futuro, hasta quienes se oponen en todas o casi todas las circunstancias, argumentando la protección del derecho a la vida del feto.

El enfoque en el aborto como problema de salud pública subraya la importancia de disponer de servicios accesibles y seguros, así como de políticas que amparen los derechos reproductivos de la mujer, buscando reducir los riesgos asociados a procedimientos inseguros y promoviendo una educación sexual integral que permita tomar decisiones informadas.

La defensa de la legalización del aborto se sustenta en varios argumentos claves que abordan aspectos de salud pública, derechos humanos, justicia social, y autonomía corporal, estos argumentos incluyen:

1. Derecho a la autonomía corporal. Se argumenta que las mujeres deben tener control sobre su propio cuerpo, lo que incluye la decisión de continuar o no con un embarazo.

2. Salud y seguridad. La legalización del aborto puede contribuir a que este sea realizado bajo condiciones seguras, reduciendo los riesgos de complicaciones y mortalidad asociada a procedimientos inseguros. Se sostiene que la prohibición no detiene al aborto, sino que empuja a las mujeres hacia prácticas clandestinas y peligrosas.

3. Derechos humanos. Se argumenta que el acceso al aborto seguro es parte de los derechos reproductivos, que son derechos humanos. La legalización apoya la igualdad de género, permitiendo que las mujeres tengan las mismas oportunidades de participar plenamente en la sociedad.

4. Equidad y justicia social. La restricción del acceso al aborto afecta desproporcionalmente a mujeres de bajos recursos y a jóvenes, quienes podrían no tener los medios para acceder a servicios seguros o viajar a lugares donde el aborto es legal.

5. Decisión informada y educación. La legalización del aborto se ve acompañada de la educación sexual integral y acceso a métodos anticonceptivos, permitiendo que las mujeres tomen decisiones informadas sobre su salud reproductiva.

6. Circunstancias especiales. Los argumentos a favor también resaltan la necesidad del aborto en situaciones de riesgo para la salud o la vida de la mujer, en casos de malformaciones fetales graves o en embarazos resultantes de violación sexual.

Justo este último argumento es el que se permite en Venezuela, hasta el momento no se ha legalizado el aborto. Desde Cedesex impulsaron ante la Asamblea Nacional en 2021 una propuesta de Ley sobre Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos, donde se establece la derogación de los artículos 430, 431, 433 y 434 del Código Penal Venezolano que criminalizan el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo.

Este proyecto de Ley garantiza el ejercicio de los Derechos Sexuales y Reproductivos para todas las personas sin discriminación alguna, pero no contempla la legalización del aborto y si bien es un avance, no debe ser el techo.

Hasta el momento el estado no ha dado respuesta al respecto. ¿Qué opinión tienes con respecto a este tema? Te espero en mis redes sociales para hablar sobre este tema @Ginecoestetica.