Capriles pide a países de América Latina no solicitar visa a los venezolanos

"Si Venezuela no encuentra una solución a la crisis, el éxodo va a seguir, la respuesta no puede ser la visa, con eso no resuelven el problema, la respuesta es pedir la libertad, que se vaya Maduro", afirmó Capriles en un vídeo publicado en sus redes sociales